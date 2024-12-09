Advertisement
HOT GOSSIP

Penyanyi Cantik Ini Meninggal Dunia Usai Kunjungi Tempat Pijat, Badan Lebam hingga Koma 10 Hari

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |16:05 WIB
Penyanyi Cantik Ini Meninggal Dunia Usai Kunjungi Tempat Pijat, Badan Lebam hingga Koma 10 Hari
Ping Chayada Praohom mendatangi tempat pijat itu sebanyak 3 kali sebelum akhirnya koma dan meninggal dunia, pada 8 Desember 2024. (Foto: Facebook)
BANGKOK - Ping Chayada Praohom, penyanyi cantik asal Thailand meninggal dunia akibat mengalami sejumlah luka serius pada tubuhnya usai mengunjungi tempat pijat di Udon Thani, pada Oktober silam. 

Sang penyanyi mengembuskan napas terakhirnya di usia 20 tahun, pada 8 Desember 2024. Mengutip Bangkok Post, Senin (9/12/2024), sang penyanyi mendatangi tempat pijat itu pada awal Oktober dengan keluhan sakit punggung dan bahu. 

Ping Chayada Praohom terlihat baik-baik saja setelah dipijat namun mulai merasakan nyeri hebat di punggungnya 2 hari kemudian. Rasa sakit itu semakin hebat yang membuat dia merasakan kebas di lengannya.

Ping Chayada (Facebook)
Ping Chayada Praohom mendatangi tempat pijat sebelum akhirnya koma dan meninggal dunia, pada 8 Desember 2024. (Foto: Facebook)

Sang penyanyi kembali mendatangi tempat pijat tersebut dan dia ditangani oleh tukang pijat yang sama. Bukannya membaik, dia merasakan tubuhnya semakin sakit dan kaku, hingga sulit turun dari tempat tidur. 

Ping Chayada Praohom kemudian mendatangi tempat pijat itu untuk ketiga kalinya. Kali ini, dia ditangani tukang pijat berbeda. Pulang dari tempat pijat itu, tubuh Ping mulai dipenuhi lebam.

Kondisi itu membuat Ping mendatangi dokter dan dia dinyatakan mengalami pergeseran tulang belakang. Kondisi inilah yang membuat dia merasakan nyeri hebat di seluruh tubuhnya.

Awal November 2024, Ping Chayada Praohom masuk rumah sakit dan ditempatkan di IGD. Dia kemudian mendapatkan perawatan untuk dislokasi tulang leher belakang dan radang sumsum tulang belakang.

