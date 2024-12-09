Advertisement
MUSIK

Raissa Anggiani Ungkap Rasa Kagum untuk Ibunda Lewat Lagu

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |02:32 WIB
JAKARTA - Raissa Anggiani merilis single terbaru berjudul Lagu Untuk Mama, sebagai bentuk penghormatan dan rasa kagumnya terhadap sosok sang ibu. Bagi Raissa, ibunya adalah pahlawan dalam hidup yang tak tergantikan.

Dalam sesi dengar yang digelar di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/12/2024), Raissa menceritakan alasan di balik pembuatan lagu ini. Lagu tersebut lahir dari kenangan dan refleksi atas perjuangan ibunya yang selalu hadir mendukung, bahkan di tengah kesibukannya.

“Banyak banget perjuangan bunda untuk anak-anaknya. Dari aku kecil, beliau kerja sampai malam tapi masih sempat ngajarin aku belajar kalau ada ulangan di sekolah. Pagi-pagi pun masih sempat bikin sarapan. Hal-hal itu yang bikin aku terinspirasi,” ujar Raissa, penuh haru.

Raissa, yang baru berusia 20 tahun, menjelaskan bahwa “Lagu Untuk Mama” merangkum berbagai momen perjuangan ibunya, mulai dari masa kecil hingga dirinya dewasa. Meskipun terinspirasi oleh kenangan emosional, proses penggarapan liriknya terbilang cepat.

