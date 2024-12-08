Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Mat Solar, Aktor Bajaj Bajuri yang Berjuang Lawan Stroke

Novita Melieyana , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |20:10 WIB
Biodata dan Agama Mat Solar, Aktor Bajaj Bajuri yang Berjuang Lawan Stroke
Biodata dan Agama Mat Solar. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Biodata dan Agama Mat Solar, aktor Bajaj Bajuri yang berjuang melawan stroke yang dideritanya sejak tahun 2017. Kehidupan sang aktor yang sebelumnya penuh energi, kini terhenti sementara.

Mat Solar kini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan berbaring di tempat tidur. Stroke yang diidapnya, membuat sang aktor terlihat lebih kurus, serta sulit berbicara dan menggerakkan tubuhnya. 

Meski begitu, saat bertemu Rieke Diah Pitaloka pada Oktober silam, Mat Solar masih bisa berinteraksi dengan menatap lawan bicaranya dan sesekali tertawa.

Biodata dan Agama Mat Solar

Mat Solar lahir dengan nama asli Nasrullah di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 4 Desember 1962. Dengan begitu, sang aktor baru saja merayakan pertambahan usianya yang ke-62.

Dia merupakan anak kelima dari sembilan bersaudara yang tumbuh dalam pengaruh agama Islam yang kuat. Hal itu berkat didikan kedua orangtua sang komedian, almarhum H. Muh Ali Sidik dan Hj. Rosani. 

Mat Solar merupakan lulusan Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dia kemudian menikah dengan Ida Nurlela dan dikaruniai tiga orang anak: Idham Aulia, Mikhail Ali Sidqi, dan Haidar Rasyad. 

Mat Solar memulai kariernya sebagai aktor dari panggung teater saat dirinya masih duduk di bangku SMP, sekitar tahun 1976. Saat itu, dia bergabung dengan Teater Mama, yang dikenal dengan kritik sosialnya terhadap pemerintahan Orde Baru.

Mat Solar Melayat Almarhum Pepeng
Biodata dan Agama Mat Solar. (Foto: Okezone)

Namun nama Mat Solar baru dikenal luas setelah membintangi sitkom Bajaj Bajuri bersama Rieke Diah Pitaloka dan almarhumah Nani Widjaja, pada 2002. Dia berperan sebagai Bajuri, sopir bajaj yang sederhana dan jujur.

Sitkom tersebut menjadi sangat populer berkat keluguan dan tema komedi yang diusung sangat dekat dengan keseharian masyarakat. Selain Bajaj Bajuri, ia juga tampil dalam beberapa sinetron populer lainnya, termasuk Tukang Bubur Naik Haji.

Kesuksesan Tukang Bubur Naik Haji bahkan sampai membuat sinetron itu tayang dengan lebih dari 2.000 episode. Hal itu menjadikan series RCTI itu sebagai salah satau sinetron dengan penayangan terpanjang di Indonesia.

Berkat perannya sebagai Haji Sulam, Mat Solar meraih penghargaan Pemeran Utama Pria Terpuji untuk Serial Televisi dari Festival Film Bandung pada 2013. Pada tahun yang sama, dia juga meraih penghargaan Aktor Terfavorit dari Panasonic Gobel Awards.

 

