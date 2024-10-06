Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Haru Rieke Diah Pitaloka Jenguk Mat Solar, Oneng dan Bajuri Akhirnya Bersatu Lagi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |15:18 WIB
Momen Haru Rieke Diah Pitaloka Jenguk Mat Solar, Oneng dan Bajuri Akhirnya Bersatu Lagi
Momen haru Rieke Diah Pitaloka jenguk Mat Solar. (Foto: Instagram Rieke Diah Pitaloka)
A
A
A

JAKARTA – Rieke Diah Pitaloka membagikan momen haru saat menjenguk Mat Solar yang masih terbaring sakit di rumahnya. Keduanya dikenal luas sebagai pasangan suami istri dalam serial fenomenal Bajaj Bajuri.

Dalam unggahannya, Rieke kembali berperan sebagai Oneng saat bertemu dengan Bajuri. Dia juga menyampaikan harapannya agar kondisi Mat Solar segera membaik.
 

Momen haru Rieke Diah Pitaloka jenguk Mat Solar. (Foto: Instagram Rieke Diah Pitaloka)
Momen haru Rieke Diah Pitaloka jenguk Mat Solar. (Foto: Instagram Rieke Diah Pitaloka)

"Aku sekarang lagi jadi Oneng. Harus gaya kalau ketemu Bang Juri, biar Bang Juri gak kecewa. Oke kita tengok keadaan Bang Juri, mudah-mudahan jauh lebih baik," ucap Rieke, dikutip Okezone.com dari akun Instagram @riekediahp, Minggu (6/10/2024). 

Saat tiba di rumah Mat Solar, Rieke Diah Pitaloka langsung bertemu Mat Solar yang terbaring di atas ranjang khusus mirip ranjang rumah sakit. Putra Mat Solar, Haidar mengatakan bahwa ranjang tersebut disediakan agar ayahnya lebih nyaman. Rieke pun menyapa Mat Solar dengan penuh kehangatan, memperkenalkan diri sebagai Oneng.

"Bang Juri, ingat gak? Si oon, jeding? Pada nanyain Bang Juri mana," ujarnya.

Terlihat senyuman yang sedikit mengembang di bibir Mat Solar saat Rieke yang ceriwis itu datang dan menyapanya. Keluarga pun bahagia menyaksikan momen itu. 

Istri Mat Solar pun tampak memeluk Rieke. Air mata mengalir di pipi mereka. Keduanya pun larut dalam suasana haru itu. 

Sebelum berpamitan, Rieke pun berdoa untuk Mat Solar. Dia berharap Mat Solar tetap kuat dan berserah dirin kepada Allah. 

"Bang Juri semangat. Serahkan pada Allah semuanya. Allah pemilik kita, yang terbaik menurut Allah. Oneng pamit pulang, ya," ucapnya sambil memeluk Mat Solar. 
 

 

1 2
