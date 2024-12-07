Cicipi Sate Taican dan Lemper di Jakarta, Chanyeol EXO: Enak Banget

JAKARTA - Chanyeol EXO baru saja menggelar konser tunggalnya bertajuk "2024 CHANYEOL LIVE TOUR: City-Scape di Beach City International Stadium Jakarta pada Sabtu, 7 Desember 2024.

Di sela-sela kesibukannya dengan konser, Chanyeol mengungkapkan pengalaman kuliner khas Indonesia yang ia rasakan selama berada di Jakarta. Menariknya, ia mengaku sangat menyukai makanan tradisional seperti sate taican dan lemper.

Dalam sesi wawancara, Chanyeol dengan antusias menceritakan pengalaman makan sate taican.

"Selama di Jakarta saya mencoba banyak makanan khas Indonesia, tetapi yang paling saya ingat adalah sate dicocol ke micin, Taican... oh enak banget!" ucap Chanyeol dalam bahasa Korea sambil tersenyum di panggung Beach City International Stadium.

Pernyataan Chanyeol tentang "micin" langsung memicu tawa dan histeris para penggemarnya. Banyak dari mereka yang memberikan ekspresi lucu sambil memberikan protes kecil atas candaan itu. Melihat hal ini, Chanyeol dengan cepat memberikan selorohan untuk menghibur para penggemarnya.

"Tapi pada saat saya bilang saya makan micin, kamu kenapa? Karena nggak bagus untuk kesehatan ya? Kenapa kasih ke saya," ujarnya sambil tertawa.

Tak hanya mencoba sate taican, Chanyeol juga mencicipi makanan tradisional lemper. Ia terlihat kagum dengan cara penyajian lemper yang dibungkus daun pisang.

"Dan juga makan banyak lalu saya makan yang dibungkus daun pisang, lemper saya makan itu pokoknya enak banget," ujar Chanyeol sambil memuji makanan khas tersebut.