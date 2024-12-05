Advertisement
Ungkapan Bahagia Putri Zulhas Dinikahi Zumi Zola

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |18:23 WIB
JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Zumi Zola dan Putri Zulkifli Hasan, yang kini resmi menjadi pasangan suami istri. Akad nikah keduanya berlangsung khidmat di Madinah pada Kamis (5/12/2024).

Dalam video yang diunggah ke akun TikTok Putri Zulhas, Zumi Zola terlihat mengenakan jubah dan sorban khas Timur Tengah saat mengucapkan ijab kabul. 

Prosesi tersebut dipimpin oleh ayah Putri, Zulkifli Hasan, sebagai wali nikah. Sementara itu, Putri tampil anggun mengenakan gaun putih dengan veil panjang yang menjuntai, menambah suasana sakral acara.

Zumi Zola dan Putri Zulkifli Hasan Resmi Menikah, Ustadz Adi Hidayat Jadi Penghulu
Akad nikah berlangsung dengan dihadiri keluarga dekat dan disaksikan oleh Ustadz Adi Hidayat, yang bertindak sebagai penghulu.

"Saya terima nikah dan kawinnya Putri Zulkifli Hasan binti Hj. Zulkifli Hasan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," ucap Zumi Zola dengan lancar, mengakhiri prosesi ijab kabul.

