Zumi Zola dan Putri Zulhas Dinikahkan Ustadz Adi Hidayat di Madinah

MADINAH - Ustadz Adi Hidayat jadi penghulu yang menikahkan Zumi Zola dan Putri Zulhas. Seperti diketahui, pernikahan keduanya digelar di Madinah, Arab Saudi, pada 5 Desember 2024.

"Yang menikahkan kami adalah Ustadz Adi Hidayat. Terima kasih banyak ustadz, sudah bawa surprise, banyak teman yang ikut hadir juga," kata Zumi dalam unggahan Instagram pribadinya, pada Kamis (5/12/2024).

Zumi Zola menyebut, pernikahan mereka hanya dihadiri oleh orangtua dan keluarga kedua mempelai. Dalam momen bahagia itu, Putri Zulhas tampil anggun dalam balutan gaun putih dengan hijab dan veil menjuntai berwarna senada.

Zumi Zola dan Putri Zulhas Menikah di Madinah, pada Kamis (5/12/2024).

Sementara sang aktor, mengenakan jubah dan sorban khas Timur Tengah saat mengucap ijab kabul. Zulkifli Hasan terlihat menjadi wali nikah Putri Zulhas yang mengenggam tangan Zumi saat prosesi ijab kabul.

"Saya terima nikah dan kawinnya Putri Zulkifli Hasan binti Zulkifli Hasan dengan maskawin tersebut dibayar tunai," ucap Zumi Zola dengan nada lantang.

Dalam video itu pula, Zumi dan Putri berterima kasih atas segala doa terbaik untuk pernikahan mereka. "Banyak yang bilang 'Cepat halalin'. Nah, ini sudah jadi sekarang," ungkap sang aktor menambahkan.

"



(SIS)