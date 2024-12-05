Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ade Jigo Duga Virus Kucing Salah Satu Penyebab Kematian Anaknya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |12:12 WIB
Ade Jigo Duga Virus Kucing Salah Satu Penyebab Kematian Anaknya
Ade Jigo Duga Virus Kucing Salah Satu Penyebab Kematian Anaknya (Foto: IG Ade Jigo)
A
A
A

JAKARTA - Ade Jigo tengah berduka atas kepergian calon buah hatinya yang meninggal dalam kandungan pada usia tujuh bulan. Hingga kini, penyebab pasti kematian bayi tersebut belum diketahui.

Menurut penjelasan Ade, dokter kandungan mengungkapkan ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab wafatnya sang anak. Salah satunya adalah terlilit tali pusar, serta kemungkinan terpapar virus dari kucing.

Ade Jigo Duga Virus Kucing Salah Satu Penyebab Kematian Anaknya
Ade Jigo Duga Virus Kucing Salah Satu Penyebab Kematian Anaknya

“Dokter masih menduga ada dua kemungkinan. Pertama, plasma yang terpengaruh virus dari kucing. Tapi hasilnya baru keluar beberapa hari lagi. Semalam sudah dilakukan cek darah dan lab, tapi belum ada hasil,” kata Ade Jigo saat ditemui di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, belum lama ini.

Selain itu, kondisi fisik bayi yang belum sepenuhnya sempurna juga menjadi salah satu faktor yang diduga berkontribusi. Ade menjelaskan bahwa tali pusar bayi tersebut terlilit dua kali di lehernya yang masih sangat kecil.

“Pas operasi, terlihat lehernya kecil banget, dan tali pusar melilit dua kali. Itu juga bisa jadi penyebab karena bayinya memang aktif,” lanjutnya.

 

1 2
