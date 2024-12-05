Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pantang Menyerah, Vidi Aldiano Tetap Berjuang Melawan Kanker Ditemani sang Ibunda

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |11:51 WIB
Pantang Menyerah, Vidi Aldiano Tetap Berjuang Melawan Kanker Ditemani sang Ibunda
Pantang Menyerah, Vidi Aldiano Tetap Berjuang Melawan Kanker Ditemani sang Ibunda (Foto: IG Vidi)
A
A
A

JAKARTA - Vidi Aldiano masih terus berjuang melawan kanker ginjal yang telah diidapnya sejak tahun 2019. Salah satu cara yang rutin ia lakukan untuk menjaga kesehatannya adalah menjalani spa day secara berkala.

Bulan lalu, kondisi kesehatan Vidi sempat menurun sehingga ia harus menjalani pemeriksaan di sebuah rumah sakit di Selangor, Malaysia. Meski begitu, kini Vidi mulai kembali menjalani aktivitasnya dan tetap menjaga rutinitas spa day tersebut.

Pantang Menyerah, Vidi Aldiano Tetap Berjuang Melawan Kanker Ditemani Sang Ibunda
Pantang Menyerah, Vidi Aldiano Tetap Berjuang Melawan Kanker Ditemani Sang Ibunda

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Vidi membagikan momen saat ia menjalani spa day ditemani oleh ibunda tercinta. Kehadiran sang ibu diakui Vidi menjadi sumber semangat dan dukungan terbaik baginya dalam menjalani pengobatan.

“Hari ini spa/pray day-nya ditemenin Mama juga, jadi lebih ringan ngejalaninnya,” tulis Vidi Aldiano dalam unggahan di akun @vidialdiano pada Kamis (5/12/2024).

Vidi tidak pernah menyerah dalam perjuangannya untuk sembuh. Berbagai upaya terus dilakukan dengan penuh semangat demi kesembuhan total.

“Perjuangan terus dilakukan. Ikhtiar tanpa henti pokoknya,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185101/vidi_aldiano-LIWi_large.jpg
Vidi Aldiano Menang Gugatan Hak Cipta Lagu Nuansa Bening, Lolos dari Ganti Rugi Rp28 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182253/vidi_aldiano_dan_deddy_corbuzier-wbNv_large.jpg
Vidi Aldiano Putuskan Vakum dari Podhub, Deddy Corbuzier: Please, Come Back Stronger!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157097/vidi_aldiano-6mWp_large.jpg
Vidi Aldiano Jalani Pengobatan Kanker Lagi di Penang: Kali Ini Lebih Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153600/vidi_aldiano-iqzD_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano: Gue Insecure Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153543/vidi_aldiano-Gk5Y_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano Happy Badannya Mulai Berotot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148839/vidi_aldiano-HvFw_large.jpg
Pihak Vidi Aldiano Upayakan Damai dengan Pencipta Lagu Nuansa Bening
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement