Pantang Menyerah, Vidi Aldiano Tetap Berjuang Melawan Kanker Ditemani sang Ibunda

JAKARTA - Vidi Aldiano masih terus berjuang melawan kanker ginjal yang telah diidapnya sejak tahun 2019. Salah satu cara yang rutin ia lakukan untuk menjaga kesehatannya adalah menjalani spa day secara berkala.

Bulan lalu, kondisi kesehatan Vidi sempat menurun sehingga ia harus menjalani pemeriksaan di sebuah rumah sakit di Selangor, Malaysia. Meski begitu, kini Vidi mulai kembali menjalani aktivitasnya dan tetap menjaga rutinitas spa day tersebut.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Vidi membagikan momen saat ia menjalani spa day ditemani oleh ibunda tercinta. Kehadiran sang ibu diakui Vidi menjadi sumber semangat dan dukungan terbaik baginya dalam menjalani pengobatan.

“Hari ini spa/pray day-nya ditemenin Mama juga, jadi lebih ringan ngejalaninnya,” tulis Vidi Aldiano dalam unggahan di akun @vidialdiano pada Kamis (5/12/2024).

Vidi tidak pernah menyerah dalam perjuangannya untuk sembuh. Berbagai upaya terus dilakukan dengan penuh semangat demi kesembuhan total.

“Perjuangan terus dilakukan. Ikhtiar tanpa henti pokoknya,” tambahnya.