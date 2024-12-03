Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aktor Little Women Park Min Jae Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |13:05 WIB
Aktor <i>Little Women</i> Park Min Jae Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung
Aktor Little Woman Park Min Jae Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung. (Foto: Big Title)
A
A
A

SEOUL - Aktor Park Min Jae meninggal dunia di usia 32 tahun, pada 29 November silam. Kabar duka terkait berpulangnya sang aktor, baru terungkap dan dipublikasikan media lokal pada 2 Desember 2024. 

Mengutip Soompi, Selasa (3/12/2024), Park mengembuskan napas terakhirnya akibat cardiac arrest alias henti jantung saat traveling ke China. Tim medis memastikan, tak ada kondisi medis lainnya yang menjadi penyebab kematian sang aktor.

Park Min Jae
Aktor Little Woman Park Min Jae Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung. (Foto: Big Title)

Saat ini, jenazah Park Min Jae masih disemayamkan di Ewha Seoul Hospital. Sementara prosesi pemakaman sang aktor, menurut agensinya Big Title, baru akan dilakukan esok hari, 4 Desember 2024.

Kabar duka terkait berpulangnya sang aktor juga diungkapkan adiknya lewat Instagram. “Kakak kami terkasih sudah beristirahat di tempat yang tenang. Kami berharap banyak orang yang mengantarkannya,” ujar sang adik.

Sebagai aktor, akting Park Min Jae menarik perhatian publik ketika bermain dalam beberapa drama, seperti IDOL: The Coup, Numbers, Little Women, dan Korea-Khitan War. Dia terakhir bermain dalam web drama Snap and Spark.

(SIS)

