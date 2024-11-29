Cerai, Sarwendah dan Ruben Onsu Patungan untuk Penuhi Kebutuhan Anak

JAKARTA – Sarwendah Tan mengaku, tetap menjaga hubungan baik dengan Ruben Onsu meski telah bercerai. Semua itu dilakukannya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak mereka.

Sarwendah menjelaskan, ia dan Ruben berkomitmen untuk tetap bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan dua putri kandung mereka serta anak angkat mereka, Betrand Peto.

Bahkan, keduanya tidak ragu untuk berbagi biaya jika ada kebutuhan yang mendesak atau tak terduga.

Cerai, Sarwendah Tan dan Ruben Onsu Patungan Penuhi Kebutuhan Anak

"Kalau ada biaya yang sifatnya tidak terduga, ya kami patungan saja. Supaya anak-anak tidak terkena dampak dari perceraian ini. Karena sebenarnya yang tidak cocok kan kami, bukan anak-anak," ujarnya di Cipete, Jakarta Selatan.

Sarwendah bersyukur karena anak-anaknya tidak merasakan perubahan besar setelah perceraian. Ia dan Ruben berusaha memberikan pengertian yang baik sehingga mereka tetap merasa nyaman dan bahagia.

"Syukurnya, semua baik-baik saja. Anak-anak tidak merasakan perubahan besar. Jadi sekarang, kami bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang," ungkapnya.

Ruben Onsu menggugat cerai Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Juni 2024, setelah 11 tahun pernikahan. Meski berpisah, mereka tetap fokus pada tanggung jawab bersama dalam membesarkan anak.

(SIS)