Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerai, Sarwendah dan Ruben Onsu Patungan untuk Penuhi Kebutuhan Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |22:40 WIB
Cerai, Sarwendah dan Ruben Onsu Patungan untuk Penuhi Kebutuhan Anak
Cerai, Sarwendah Tan dan Ruben Onsu Patungan Penuhi Kebutuhan Anak (Foto: IG Sarwendah)
A
A
A

JAKARTA Sarwendah Tan mengaku, tetap menjaga hubungan baik dengan Ruben Onsu meski telah bercerai. Semua itu dilakukannya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak mereka.

Sarwendah menjelaskan, ia dan Ruben berkomitmen untuk tetap bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan dua putri kandung mereka serta anak angkat mereka, Betrand Peto.

Bahkan, keduanya tidak ragu untuk berbagi biaya jika ada kebutuhan yang mendesak atau tak terduga.

Cerai, Sarwendah Tan dan Ruben Onsu Patungan Penuhi Kebutuhan Anak
Cerai, Sarwendah Tan dan Ruben Onsu Patungan Penuhi Kebutuhan Anak

"Kalau ada biaya yang sifatnya tidak terduga, ya kami patungan saja. Supaya anak-anak tidak terkena dampak dari perceraian ini. Karena sebenarnya yang tidak cocok kan kami, bukan anak-anak," ujarnya di Cipete, Jakarta Selatan.

Sarwendah bersyukur karena anak-anaknya tidak merasakan perubahan besar setelah perceraian. Ia dan Ruben berusaha memberikan pengertian yang baik sehingga mereka tetap merasa nyaman dan bahagia.

"Syukurnya, semua baik-baik saja. Anak-anak tidak merasakan perubahan besar. Jadi sekarang, kami bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang," ungkapnya.

Ruben Onsu menggugat cerai Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Juni 2024, setelah 11 tahun pernikahan. Meski berpisah, mereka tetap fokus pada tanggung jawab bersama dalam membesarkan anak.

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184710/sarwendah-r2ZY_large.jpg
Sarwendah Klarifikasi soal Uang Sampah Rp5 Juta, Ternyata Tagihan sebelum Cerai dari Ruben Onsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184661/sarwendah-EIDo_large.jpg
Sarwendah Klaim Ruben Onsu Beri Uang Saku Terbatas selama Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184608/sarwendah-XNtV_large.jpg
Sarwendah Bantah Sengaja Pojokkan Ruben Onsu dengan Membongkar Masalah Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184523/sarwendah-SKbv_large.jpg
Sarwendah Sebut Nafkah Rp200 Juta dari Ruben Onsu, Bagian dari Kesepakatan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184447/sarwendah-kzo6_large.jpg
Sarwendah Klaim Sempat Laporan ke Ruben Onsu soal Debt Collector tapi Direspons Tak Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184252/sarwendah_tan-oUh1_large.jpg
Reaksi Sarwendah Dituding Ruben Onsu Eksploitasi Anak Lewat Live Jualan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement