Asri Welas Jawab Isu Pacaran dengan Pria Bule

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |20:48 WIB
Asri Welas Jawab Isu Pacaran dengan Pria Bule (Foto: Okezone)
JAKARTA - Asri Welas, yang diketahui telah melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Galiech Ridha Rahardja, di Pengadilan Agama Depok pada 5 November 2024. Gugatan ini membuat publik terkejut karena selama ini rumah tangga Asri jarang diterpa gosip miring.

Namun, sebelum kabar perceraian ini mencuat, muncul isu bahwa Asri memiliki pacar baru, seorang pria bule. Isu ini bermula dari sebuah foto yang menunjukkan Asri bersama seorang pria bule di New Jersey, Amerika Serikat.

Menanggapi gosip tersebut, Asri Welas memberikan klarifikasi melalui media sosialnya. Dengan nada santai, ia membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pria bule yang terlihat bersamanya adalah teman baiknya, bukan kekasih seperti yang diduga

"Aduh, lucu banget itu ada gosip Asri Welas sama pacarnya. Bukan, itu temenku, punya anak istri lho. Besok mau ke rumahnya makan malam. Jadi bukan pacarku ya," ujar Asri melalui unggahan di akun Instagram-nya, @asri_welas, Selasa (26/11/2024).

Asri juga menegaskan bahwa pria bule itu sudah menikah dan memiliki keluarga. Ia bahkan menyebutkan bahwa dirinya dijamu dengan sangat hangat oleh keluarga temannya selama berada di New Jersey.

Dalam unggahannya, Asri membagikan cerita tentang kegiatan dan perjalanannya di Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa pria yang disebut sebagai "Big D" adalah teman dekatnya, dan ia sempat menghabiskan waktu bersama keluarga pria tersebut di daerah Livingston, New Jersey.

"Dinner time with my friend 'Big D Family'. Di New York ada dataran tinggi namanya UP Stage Livingston, jadi 2 jam lebih dari Manhattan. Nah, di sana sudah turun salju karena dataran tinggi," ungkap Asri.

 

