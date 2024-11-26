Cha Eun Woo Duet Bareng Lee Seung Gi dalam Lagu Because You’re My Woman

SEOUL - Cha Eun Woo akan berduet dengan Lee Seung Gi dalam lagu Because You’re My Woman. Kabar duet tersebut dibocorkan oleh aktor My Girlfriend is A Gumiho tersebut lewat Instagram, pada 26 November 2024.

Lee Seung Gi kemudian membagikan fotonya bersama Cha Eun Woo dan membubuhi unggahan itu dengan caption, “Lagu Because You’re My Woman versi 2024. Dinyanyikan oleh seorang pria muda sungguhan. Coming Soon!”

Cha Eun Woo Duet Bareng Lee Seung Gi dalam Lagu Because You’re My Woman. (Foto: Instagram/@leeseunggi.official)

Single duet Lee Seung Gi dan Cha Eun Woo tersebut akan menjadi salah satu track dalam ‘With’, album yang menandai 2 dekade sang aktor berkarier. Rencananya, album tersebut akan dirilis pada 4 Desember mendatang.

Lagu Because You’re My Woman merupakan single debut Lee Seung Gi yang dirilis pada 2004. Kala itu, lagu tersebut menuai sambutan hangat dari penikmat musik Korea Selatan.

Setelah 20 tahun, vokal manis Cha Eun Woo akan memberikan sentuhan berbeda dalam lagu tersebut. Tak hanya dengan member ASTRO tersebut, Lee Seung Gi juga menggandeng Lyn, Captain Planet, Isu, dan Lee Mu Jin dalam album ‘With’.*

(SIS)