Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian Dinyatakan Tidak Sah secara Hukum

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |07:30 WIB
Alasan Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian Dinyatakan Tidak Sah secara Hukum
Alasan Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian Dianggap Tidak Sah secara Hukum. (Foto: Bridestory)
A
A
A

JAKARTA - Alasan pernikahan Mahalini dan Rizky Febian dinyatakan tidak sah akhirnya diungkap oleh Suryana, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 25 November 2024. Dia menyebut, itsbat nikah ditolak karena wali nikah.

Suryana mengungkapkan, berdasarkan aturan yang berlaku, seorang muslimah hanya boleh dinikahkan oleh wali nasab dan wali hakim. Karena pelantun Sial tersebut memiliki orangtua berbeda agama maka dia seharusnya dinikahkan oleh wali hakim yaitu kepala KUA. 

Namun saat ijab kabul, sosok yang ditunjuk sebagai wali nikah Mahalini justru seorang ustadz. "Ini berarti, pernikahan mereka kurang rukun nikahnya. Karena pernikahannya menjadi tidak sah maka jalan keluarnya secara hukum adalah mereka harus menikah ulang," ujar Suryana.

Suryana menyebut, tidak ada batas waktu untuk kedua musisi tersebut untuk melakukan pernikahan ulang. Namun dia meminta, agar pasangan musisi itu mengurus sendiri berkas pernikahan mereka ke KUA.

“Urus sendiri karena dokumen sifatnya pribadi kan. Termasuk penunjukan siapa saksi dan wali nikahnya nanti. Jangan diserahkan kepada manajemen atau wedding organizer,” kata Suryana.

Mahalini dan Rizky Febian (IG)
Alasan Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian Dianggap Tidak Sah. (Foto: Axioo)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187448//verrell_bramasta-zIpA_large.jpg
Kata Verrell Bramasta usai Dihujat Imbas Pakai Rompi Antipeluru saat Kunjungi Korban Banjir Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187436//brisia_jodie-ALwG_large.jpg
Selamat, Brisia Jodie dan Jonathan Alden Menikah di Gereja Katedral Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187433//andre_taulany-PyYs_large.jpg
Andre Taulany Ucap Ikrar Talak Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187427//ji_chang_wook_dan_vanesha_prescilla-3mOx_large.jpg
Interaksi Manis Ji Chang Wook dan Vanesha Prescilla Sukses Bikin Warganet Tantrum 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187417//yuni_shara-yZU1_large.jpg
Yuni Shara Geram, Bantuan Beras untuk Korban Banjir Rusak Akibat Metode Airdrop yang Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187271//marshanda-urzp_large.jpg
Selebgram Isabella Viandra Diduga Adik Tiri Marshanda, Terungkap usai Sang Ayah Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement