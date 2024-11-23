Luna Bijl dan Maarten Paes Liburan di Bali, Nikmati Tari Kecak di Pinggir Pantai

DENPASAR - Setelah menjalani laga babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 dan 19 November 2024, sebagian besar pemain keturunan Timnas Indonesia yang tinggal di luar negeri sudah kembali ke negara masing-masing. Namun, Maarten Paes, kiper andalan Timnas Indonesia, masih betah berada di tanah air.

Alih-alih buru-buru pulang ke Amerika, Maarten memilih menikmati waktu bersama kekasihnya, Luna Bijl, dengan berlibur ke Bali. Ini adalah kunjungan pertama Luna ke Indonesia, dan pasangan ini tampak memanfaatkan momen dengan menjelajahi keindahan Pulau Dewata.

Melalui akun Instagram dan TikTok mereka, Maarten dan Luna aktif membagikan momen liburannya. Keduanya menginap di Amankila, salah satu resor mewah yang sering dijadikan tempat pernikahan selebritas papan atas. Dalam unggahannya, Luna terlihat sangat menikmati pemandangan pantai dari tempat mereka menginap.

"Arrived in Paradise," tulis Luna dalam keterangan unggahannya di Instagram pada Sabtu (23/11/2024).

Tak hanya bersantai di resor, pasangan ini juga menyempatkan diri menonton pertunjukan Tari Kecak, sebuah tarian ikonik Bali yang mengangkat kisah Ramayana. Pertunjukan ini semakin memukau dengan latar pemandangan laut yang memanjakan mata.

Sebagai atlet profesional, Maarten tetap menjaga kebugarannya selama liburan dengan berolahraga di gym pada pagi hari. Rutinitas ini dibagikannya melalui akun media sosial.

Nama Maarten Paes semakin menjadi perhatian publik Indonesia, terutama sejak muncul kabar dirinya akan dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperkuat Timnas. Tak hanya Maarten, kekasihnya, Luna Bijl, juga mencuri perhatian masyarakat.