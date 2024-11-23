Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Luna Bijl dan Maarten Paes Liburan di Bali, Nikmati Tari Kecak di Pinggir Pantai

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |11:10 WIB
Luna Bijl dan Maarten Paes Liburan di Bali, Nikmati Tari Kecak di Pinggir Pantai
Luna Bijl dan Maarten Paes Liburan di Bali, Nikmati Tari Kecak di Pinggir Pantai (Foto: IG Maarten Paes)
A
A
A

DENPASAR - Setelah menjalani laga babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 dan 19 November 2024, sebagian besar pemain keturunan Timnas Indonesia yang tinggal di luar negeri sudah kembali ke negara masing-masing. Namun, Maarten Paes, kiper andalan Timnas Indonesia, masih betah berada di tanah air.

Alih-alih buru-buru pulang ke Amerika, Maarten memilih menikmati waktu bersama kekasihnya, Luna Bijl, dengan berlibur ke Bali. Ini adalah kunjungan pertama Luna ke Indonesia, dan pasangan ini tampak memanfaatkan momen dengan menjelajahi keindahan Pulau Dewata.

Melalui akun Instagram dan TikTok mereka, Maarten dan Luna aktif membagikan momen liburannya. Keduanya menginap di Amankila, salah satu resor mewah yang sering dijadikan tempat pernikahan selebritas papan atas. Dalam unggahannya, Luna terlihat sangat menikmati pemandangan pantai dari tempat mereka menginap.

Luna Bijl dan Maarten Paes Liburan di Bali, Nikmati Tari Kecak di Pinggir Pantai
Luna Bijl dan Maarten Paes Liburan di Bali, Nikmati Tari Kecak di Pinggir Pantai

"Arrived in Paradise," tulis Luna dalam keterangan unggahannya di Instagram pada Sabtu (23/11/2024).

Tak hanya bersantai di resor, pasangan ini juga menyempatkan diri menonton pertunjukan Tari Kecak, sebuah tarian ikonik Bali yang mengangkat kisah Ramayana. Pertunjukan ini semakin memukau dengan latar pemandangan laut yang memanjakan mata.

Sebagai atlet profesional, Maarten tetap menjaga kebugarannya selama liburan dengan berolahraga di gym pada pagi hari. Rutinitas ini dibagikannya melalui akun media sosial.

Nama Maarten Paes semakin menjadi perhatian publik Indonesia, terutama sejak muncul kabar dirinya akan dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperkuat Timnas. Tak hanya Maarten, kekasihnya, Luna Bijl, juga mencuri perhatian masyarakat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/194/3185430//dian_sastro-cNaQ_large.jpg
Potret Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Seharga Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182809//maarten_paes_dan_kevin_diks-dFQ3_large.jpg
Kevin Diks dan Maarten Paes Ikut Bereaksi Usai Timnas Indonesia U-17 Cetak Sejarah Menang Perdana di Piala Dunia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/194/3181153//vino_g_bastian-37FK_large.jpg
Momen Vino G Bastian Rela Pakai Baju Pink saat Temani Putrinya Nonton Konser BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/194/3178212//nikita_willy-9MVj_large.jpg
Potret Nikita Willy Gaya ala India, Pakai Jam Tangan Viral Seharga Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177832//luna-yhTe_large.jpg
5 Artis yang Souvenir Pernikahannya Paling Mewah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement