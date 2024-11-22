Penyanyi Singapura, Roziana Cindy Ajak Ade Govinda Kolaborasi

JAKARTA - Roziana Cindy, penyanyi berbakat asal Singapura, resmi merilis single debutnya yang berjudul "Paling Sejati" pada 22 November 2024.

Lagu ini merupakan hasil kolaborasi spesial dengan musisi ternama Indonesia, Ade Govinda. "Paling Sejati" mengisahkan perjalanan cinta yang tulus, penuh pengorbanan, kesetiaan, dan rasa syukur, baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri.

Dengan aransemen khas Ade Govinda dan lirik yang penuh emosi, lagu ini menghadirkan pengalaman mendalam tentang makna cinta sejati yang bisa dirasakan oleh pendengar di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Video musik untuk single ini dijadwalkan rilis pada 25 November 2024, menawarkan visual yang menggugah hati untuk melengkapi keindahan lagunya.

"Paling Sejati" membawa tema cinta sejati yang relatable, terutama bagi generasi muda. Roziana Cindy mengungkapkan bahwa lagu ini sangat personal baginya.

“Lagu ini adalah cerminan perjalanan emosional saya dalam mencari cinta sejati. Saya yakin banyak orang bisa merasakan hal yang sama, terutama anak muda yang juga mencari hubungan yang bermakna,” jelas Roziana.

Ade Govinda, yang sudah dikenal lewat karya-karya hitsnya, memuji bakat vokal Roziana dan menyebut lagu ini sebagai wujud nyata dari cinta yang tulus. “Roziana memiliki suara luar biasa, dan ‘Paling Sejati’ kami ciptakan untuk menyuarakan emosi cinta yang mendalam,” ungkap Ade.

Lagu ini menonjolkan perpaduan melodi alami, vokal penuh emosi, dan nuansa musik khas Indonesia. Ade Govinda berhasil menggabungkan elemen-elemen tersebut menjadi sebuah karya yang menenangkan sekaligus menggugah. Pesan dari lagu ini mengajak pendengar untuk merenungkan makna cinta sejati yang bukan hanya soal perasaan, tetapi juga pengorbanan dan kesetiaan.