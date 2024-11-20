Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Ultah Ke-30, Aurel Hermansyah Berikan Kejutan Sederhana

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |12:02 WIB
Atta Halilintar Ultah Ke-30, Aurel Hermansyah Berikan Kejutan Sederhana
Atta Halilintar Ultah Ke-30, Aurel Hermansyah Berikan Kejutan Sederhana (Foto: IG Aurel)
JAKARTA – YouTuber Atta Halilintar merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada 20 November 2024. Sang istri, Aurel Hermansyah, menunjukkan kasih sayangnya dengan memberikan kejutan sederhana dan pesan manis yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Aurel terlihat santai mengenakan setelan putih, sementara Atta tampil sporty dengan jersey Juventus.

“Happy birthday, suamiku dan juga bapak dari anak-anakku,” tulis Aurel Hermansyah di akun Instagram @aurelie.hermansyah, Rabu (20/11/2024).

Atta Halilintar Ultah Ke-30, Aurel Hermansyah Berikan Kejutan Sederhana
Atta Halilintar Ultah Ke-30, Aurel Hermansyah Berikan Kejutan Sederhana

Aurel juga menyisipkan doa tulus untuk sang suami. Ia berharap Atta diberi umur panjang, kesehatan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah.

“Semoga di usia ini kamu panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dan selalu dalam lindungan Allah,” tambah Aurel.

Tak lupa, Aurel mengungkapkan harapannya agar keluarganya selalu bahagia. “Semoga kita selalu bahagia ya sayang bersama anak-anak. I love u so much, Papata,” tulisnya dengan penuh cinta.

Meski sederhana, kejutan ini tetap bermakna. Aurel mengungkapkan bahwa mereka baru saja pulang dari pekerjaan, sehingga kejutan kecil itu dilakukan di depan rumah.

“Maap ini surprisenya di depan rumah karena bener-bener baru sampai balik kerja,” jelas Aurel.

 

