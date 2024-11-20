Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Summerlane Rilis Lagu Dewasa Denganmu, Angkat Kisah Orangtua dan Anak

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |18:30 WIB
Summerlane Rilis Lagu <i>Dewasa Denganmu</i>, Angkat Kisah Orangtua dan Anak
Summerlane Rilis Lagu Dewasa Denganmu, Angkat Kisah Orangtua dan Anak. (Foto: Aldo Sianturi)
JAKARTA - Summerlane merilis lagu terbaru mereka berjudul Dewasa Denganmu. Joy gitaris band Indie Pop-punk itu mengatakan, lagu tersebut berbeda dengan karya-karya mereka sebelumnya.

“Dalam lagu ini kami mengangkat POV hubungan anak dan orangtua. Kami mau bilang, tak ada salahnya anak meluangkan waktu lebih banyak untuk orangtua,” ujar Joy dalam wawancara online bersama Okezone, pada Rabu (20/11/2024). 

Sementara itu, Ochin selaku vokalis Summerlane mengungkapkan, lagu Dewasa Denganmu sebenarnya sudah lama mereka buat. Namun baru bisa dirilis September 2024. 

Tema tersebut sekaligus menjadi pembeda dalam karya-karya Summerlane yang selama ini didominasi kisah cinta dan patah hati. Tak hanya tema yang berbeda, Dewasa Denganmu juga memiliki musik yang berbeda. 

Summerlane
Summerlane Rilis Lagu Dewasa Denganmu, Angkat Kisah Orangtua dan Anak. (Foto: Aldo Sianturi)

Summerlane juga memasukkan musik era ‘90-an dengan permainan gitarnya yang khas dalam lagu tersebut. Menariknya, musik tersebut tak menghilangkan sentuhan Pop-punk yang menjadi ciri khas mereka selama ini. 

“Ini merupakan momen tepat bagi kami untuk mengeksplorasi genre musik dan sound yang lebih beragam tanpa menghilangkan identitas sebagai band Pop-punk,” ujar Vicky sang bassist.

Dalam penggarapan Dewasa Denganmu, Ochin mengaku, tantangan terbesar mereka adalah dalam tahap aransemen dan eksekusi. Alasannya, karena mereka sebenarnya sudah memiliki materi lagu itu sejak tahun 2020. 

“Kami berusaha bagaimana agar lagu ini memiliki eksekusi lebih mulus dengan lirik dan musik yang dapat diterima baik oleh semua pendengar,” kata Joy menambahkan. 

 

