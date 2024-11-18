Adinia Wirasti Banyak Eksplorasi di Film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu

JAKARTA - Adinia Wirasti akan beradu akting dengan Ajil Ditto dalam film bertajuk Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu (HITBK). Perbedaan usia mereka yang cukup jauh menjadi salah satu hal menarik dalam film ini.

Meskipun demikian, Adinia Wirasti mengungkapkan bahwa perbedaan usia tersebut tidak menjadi masalah dalam proses akting mereka.

"Saya merasa sangat proper, kami rehearsal lebih dari satu bulan sebelum syuting dilakukan," ujar Adinia Wirasti di Bioskop XXI Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/11/2024).

Film adaptasi novel karya Pidi Baiq ini disutradarai oleh Kuntz Agus, dengan latar era transisi Indonesia pada tahun 1990-an.

Adinia Wirasti memerankan karakter Mera, sedangkan Ajil Ditto sebagai Sadali, keduanya diceritakan sebagai pasangan yang memiliki hubungan romantis.

Selama proses syuting, Adinia Wirasti dan Ajil Ditto pun diberi kebebasan untuk menggambarkan karakter masing-masing.

"Kami banyak berdiskusi, mengingat latar waktu di tahun 1999, dan yang saya sadari adalah bahwa tokoh-tokoh dalam film ini sangat menikmati hidup mereka," kata Adinia Wirasti.

Aktris berusia 37 tahun ini mengungkapkan kekagumannya terhadap keputusan Kuntz Agus yang menciptakan karakter perempuan yang lebih tua dengan kisah percintaannya.

"Saya ingin memberikan apresiasi kepada Multivision Pictures dan Kuntz Agus yang berani membuat film dengan karakter wanita yang lebih tua dan berpengalaman, sehingga menciptakan stigma yang lebih positif," kata Adinia Wirasti.

Adinia Wirasti juga menambahkan bahwa karakter Mera tersebut dapat memberikan peluang untuk menjelajahi berbagai macam peran.

"Karakter Mera ini juga memberikan kesempatan bagi para pemeran utama perempuan untuk mengeksplorasi variasi peran," tutur Adinia Wirasati.

Berbeda halnya dengan Ajil Ditto, yang justru nampak canggung ketika pertama kali dipasangkan dengan Adinia Wirasti.

“Siapa yang nggak awkward?” ujar Ajil Ditto sembari tersenyum.

“Awal-awal memang rada deg-degan kayak, 'ih, main sama Kak Adinia Wirasti'. Lama-lama makin sering ketemu, makin sering ngobrol, akhirnya, 'love Kak Asti',” sambungnya.