Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Adinia Wirasti Banyak Eksplorasi di Film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |04:01 WIB
Adinia Wirasti Banyak Eksplorasi di Film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu
Adinia Wirasti Banyak Eksplorasi di Film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Adinia Wirasti akan beradu akting dengan Ajil Ditto dalam film bertajuk Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu (HITBK). Perbedaan usia mereka yang cukup jauh menjadi salah satu hal menarik dalam film ini.

Meskipun demikian, Adinia Wirasti mengungkapkan bahwa perbedaan usia tersebut tidak menjadi masalah dalam proses akting mereka.

"Saya merasa sangat proper, kami rehearsal lebih dari satu bulan sebelum syuting dilakukan," ujar Adinia Wirasti di Bioskop XXI Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/11/2024).

Adinia Wirasti Banyak Eksplorasi di Film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu
Adinia Wirasti Banyak Eksplorasi di Film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu

Film adaptasi novel karya Pidi Baiq ini disutradarai oleh Kuntz Agus, dengan latar era transisi Indonesia pada tahun 1990-an.

Adinia Wirasti memerankan karakter Mera, sedangkan Ajil Ditto sebagai Sadali, keduanya diceritakan sebagai pasangan yang memiliki hubungan romantis.

Selama proses syuting, Adinia Wirasti dan Ajil Ditto pun diberi kebebasan untuk menggambarkan karakter masing-masing.

"Kami banyak berdiskusi, mengingat latar waktu di tahun 1999, dan yang saya sadari adalah bahwa tokoh-tokoh dalam film ini sangat menikmati hidup mereka," kata Adinia Wirasti.

Aktris berusia 37 tahun ini mengungkapkan kekagumannya terhadap keputusan Kuntz Agus yang menciptakan karakter perempuan yang lebih tua dengan kisah percintaannya.

"Saya ingin memberikan apresiasi kepada Multivision Pictures dan Kuntz Agus yang berani membuat film dengan karakter wanita yang lebih tua dan berpengalaman, sehingga menciptakan stigma yang lebih positif," kata Adinia Wirasti.

Adinia Wirasti juga menambahkan bahwa karakter Mera tersebut dapat memberikan peluang untuk menjelajahi berbagai macam peran.

"Karakter Mera ini juga memberikan kesempatan bagi para pemeran utama perempuan untuk mengeksplorasi variasi peran," tutur Adinia Wirasati.

Berbeda halnya dengan Ajil Ditto, yang justru nampak canggung ketika pertama kali dipasangkan dengan Adinia Wirasti.

“Siapa yang nggak awkward?” ujar Ajil Ditto sembari tersenyum.

“Awal-awal memang rada deg-degan kayak, 'ih, main sama Kak Adinia Wirasti'. Lama-lama makin sering ketemu, makin sering ngobrol, akhirnya, 'love Kak Asti',” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/206/2853311/7-film-populer-adinia-wirasti-ada-yang-sampai-raih-piala-citra-KDYqKKgsZv.jpg
7 Film Populer Adinia Wirasti, Ada yang Sampai Raih Piala Citra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/33/2830654/terungkap-adinia-wirasti-dan-michael-whar-telah-resmi-menikah-pada-mei-2023-SYHv8Kz1jX.jpg
Terungkap, Adinia Wirasti dan Michael Whar Telah Resmi Menikah pada Mei 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/33/2829577/biodata-dan-agama-michael-wahr-suami-adinia-wirasti-dY8Ad2unAn.jpg
Biodata dan Agama Michael Wahr Suami Adinia Wirasti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/33/2828055/ini-sosok-michael-wahr-suami-adinia-wirasti-kT7NYjQmAm.jpg
Ini Sosok Michael Wahr, Suami Adinia Wirasti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/33/2828036/kabar-bahagia-adinia-wirasti-resmi-menikah-di-australia-2wE9mLHj34.jpg
Kabar Bahagia, Adinia Wirasti Resmi Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/08/33/2742216/biodata-dan-agama-adinia-wirasti-bintang-serial-mendua-yang-dianggap-kurang-terkenal-83ypo8RJTN.jpg
Biodata dan Agama Adinia Wirasti, Bintang Serial Mendua yang Dianggap Kurang Terkenal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement