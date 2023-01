BIODATA dan agama Adinia Wirasti, bintang serial Mendua yang dianggap kurang terkenal oleh warganet. Hal ini bermula dari cuitan seorang netizen yang menyebut jika pemeran Sekar itu tidak seterkenal lawan mainnya, Chicco Jerikho dan Tatjana Saphira.

Mendapat komentar itu, Adinia Wirasti membalas dengan kalimat menohok. “Makasih reviewnya. Ternyata untuk jadi lead role harus terkenal dulu ya. Baik," ujarnya lewat Twitter, pada 5 Januari silam.

Untuk lebih mengenal sosoknya, berikut biodata dan agama Adinia Wirasti yang dikutip Okezene dari beberapa sumber.

Bukan Aktris Baru

Adinia Wirasti bukanlah aktris baru dalam dunia seni peran Tanah Air. Perempuan 35 tahun kelahiran Jakarta ini telah terjun ke dunia film sejak tahun 2000-an.

Sebelum memerankan tokoh Sekar dalam serial 'Mendua' yang diadaptasi dari drama Korea 'The World of The Marriage' yang mengisahkan tentang perselingkuhan, Adinia Wirasti mengawali kariernya sebagai pemain film.

Biodata dan agama Adinia Wirasti, bintang serial Mendua yang dianggap kurang terkenal. (Foto: Instagram @adiniawrst)



Dalam debutnya, ia memerankan karakter Karmen di film 'Ada Apa Dengan Cinta?' yang rilis pada 2002.

Film garapan Rudi Soedjarwo tersebut juga menghadirkan aktor besar lainnya seperti Nicholas Saputra dan Dian Sastro.

Setelah tampil apik sebagai Karmen, Adinia Wirasti lalu memerankann Rudy dalam film 'Tentang Dia' yang dirilis pada 2005.

Film Tentang Dia sendiri masih disutradarai oleh Rudi Soedjarwo berdasarkan cerpen karya Melly Goeslaw. Berkat perannya tersebut, Adinia Wirasti berhasil meraih Piala Citra dalam gelaran Festival Film Indonesia 2005 sebagai Pemeran Pendukung Wnaita Terbaik. Adinia Wirasti semakin giat berakting dan bermain di beberapa film di dalam maupun di luar negeri. BACA JUGA:Daftar Lengkap Pemenang The Golden Disc Awards 2023, BTS Raih Daesang Lagi Film yang pernah diperankannya adalah Dunia Mereka (2006), Cek Toko Sebelah (2016), Critical Eleven (2017), Susah Sinyal (2017), Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga (2018), Lampor (2019), Kamu Tidak Sendiri (2021), hingga Cek Toko Sebelah 2 (2022). Ia juga tampil dalam serial Tv HBO Asia yang berjudul Halfworlds (2015) dan Grisse (2018). Biodata Nama Lengkap: Adinia Wirasti Wijayanto Nama Panggung: Adinia Wirasti Saudara Kandung: Sara Wijayanto & Wisnu Hardana Tempat & Tanggal Lahir: Jakarta, 19 Januari 1987 Agama: Islam Twitter: @AdiniaWirasti Instagram: @adiniawrst