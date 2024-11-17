Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Piet Pagau Meninggal Dunia, Keluarga Raffi Ahmad Turut Berduka

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |16:15 WIB
Istri Piet Pagau Meninggal Dunia, Keluarga Raffi Ahmad Turut Berduka
Foto: Nisya Ahmad
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga Raffi Ahmad. Mahmudah Khanim Sadiqah atau Mudy, istri aktor lawas, Piet Pagau yang juga merupakan tante dari Raffi Ahmad meninggal dunia. 

Kabar tersebut pertama kali dibagikan oleh adik Raffi yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat, Nisya Ahmad. Diketahui, almarhumah Mudy merupakan kakak dari mendiang ayah Raffi, Munawar Ahmad. 

“Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita Duka, telah wafat Bibinda Kita Tercinta, Mahmudah Sadiqah Aziz (Bi Mudy),” tulis Nisya dalam unggahan Instagram Story-nya dikutip Minggu (17/11/2024).

Nisya pun memanjatkan doa terbaik untuk melepas kepergian mendiang tantenya.

“Semoga almarhumah diampuni segala kekurangannya dan dikaruniai tempat disisiNya sesuai amal ibadahnya..aamiin,” tandasnya.

