Ryenald Guntabid Ungkap Makna Mendalam Lagu Lumangad Oku Dika

JAKARTA – Penyanyi pendatang baru asal Malaysia, Ryenald Guntabid, diketahui sedang melakukan Promo Tour Jakarta yang dilaksanakan oleh XENO Entertainment, selaku manajemen dari Ryenald Guntabid.

Dalam tur promosi ini, Ryenald mempromosikan single terbarunya bertajuk Lumangad Oku Dika yang diambil dari bahasa Kadazan-Dusun yang dapat diartikan ‘Aku Kangen Kamu’ dalam bahasa Indonesia. Selama tur promosi, Ryenald ditemani oleh dua penyanyi asal Malaysia lainnya, Amir Jahari dan Alyssa Dezek.

Ryenald mengungkap bahwa dirinya menciptakan lagu Lumangad Oku Dika ini agar orang-orang yang tidak bisa mengungkapkan kerinduan mereka terhadap orang-orang terkasih dapat menitipkan rasa rindu mereka melalui lagu ini.

Memiliki lirik dan nada yang familiar dengan beberapa lagu Indonesia, Ryenald mengaku kalau dirinya banyak mendapat inspirasi dari lagu-lagu Indonesia selama menciptakan lagu Lumangad Oku Dika.

“Saya banyak mengambil inspirasi dari Mario G. Klau, Rizky Febian, Lyodra, dan Ziva Magnolia. Saya ingin mengambil feel (rasa) dari mereka,” ungkap Reynaldi saat ditemui tim Okezone di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Proses pembuatan lagu Lumangad Oku Dika sendiri memakan waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari setahun. Ryenald Guntabid mengungkap bahwa proses perilisan lagu merupakan proses yang paling memakan banyak waktu dari seluruh rangkaian proses pembuatan lagu.

“Proses penulisan lagu ini sebenarnya tidak begitu lama, hanya 3 sampai 4 hari. Cuma proses rilisnya hampir setahun setengah. Supaya lagunya bisa perfect,” terang Ryenald.

Salah satu faktor yang membuat proses perilisan tersebut lama adalah karena adanya pergantian produser selama proses tersebut. Sempat ada tiga kali pergantian produser karena Ryenald merasa masih kurang puas dengan hasil eksekusi produser-produser sebelumnya.

“Di produser yang pertama dan kedua, kami merasa masih ada yang kurang. Lalu sampailah pada produser ketiga dari Indonesia, Irwan Simanjuntak. Nah, setelah dibantu dia, kami merasa bahwa inilah yang kami cari,” tambah Ryenald Guntabid.

Selain produser yang sempat berganti beberapa kali, Ryenald juga menemui banyak kesulitan dalam proses pembuatan music video Lumangad Oku Dika. Rangkaian proses produksi yang banyak dan tidak mudah membuat proses tersebut memakan waktu yang cukup lama.

“Terutama casting dan story telling-nya,” imbuh Ryenald.