Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ryenald Guntabid Ungkap Makna Mendalam Lagu Lumangad Oku Dika

Brigitta Putri , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |05:06 WIB
Ryenald Guntabid Ungkap Makna Mendalam Lagu Lumangad Oku Dika
Ryenald Guntabid
A
A
A

JAKARTA – Penyanyi pendatang baru asal Malaysia, Ryenald Guntabid, diketahui sedang melakukan Promo Tour Jakarta yang dilaksanakan oleh XENO Entertainment, selaku manajemen dari Ryenald Guntabid.

Dalam tur promosi ini, Ryenald mempromosikan single terbarunya bertajuk Lumangad Oku Dika yang diambil dari bahasa Kadazan-Dusun yang dapat diartikan ‘Aku Kangen Kamu’ dalam bahasa Indonesia. Selama tur promosi, Ryenald ditemani oleh dua penyanyi asal Malaysia lainnya, Amir Jahari dan Alyssa Dezek.

Ryenald mengungkap bahwa dirinya menciptakan lagu Lumangad Oku Dika ini agar orang-orang yang tidak bisa mengungkapkan kerinduan mereka terhadap orang-orang terkasih dapat menitipkan rasa rindu mereka melalui lagu ini.

Ryenald Guntabid Ungkap Makna Mendalam Lagu Lumangad Oku Dika
Ryenald Guntabid Ungkap Makna Mendalam Lagu Lumangad Oku Dika

Memiliki lirik dan nada yang familiar dengan beberapa lagu Indonesia, Ryenald mengaku kalau dirinya banyak mendapat inspirasi dari lagu-lagu Indonesia selama menciptakan lagu Lumangad Oku Dika.

“Saya banyak mengambil inspirasi dari Mario G. Klau, Rizky Febian, Lyodra, dan Ziva Magnolia. Saya ingin mengambil feel (rasa) dari mereka,” ungkap Reynaldi saat ditemui tim Okezone di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Proses pembuatan lagu Lumangad Oku Dika sendiri memakan waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari setahun. Ryenald Guntabid mengungkap bahwa proses perilisan lagu merupakan proses yang paling memakan banyak waktu dari seluruh rangkaian proses pembuatan lagu.

“Proses penulisan lagu ini sebenarnya tidak begitu lama, hanya 3 sampai 4 hari. Cuma proses rilisnya hampir setahun setengah. Supaya lagunya bisa perfect,” terang Ryenald.

Salah satu faktor yang membuat proses perilisan tersebut lama adalah karena adanya pergantian produser selama proses tersebut. Sempat ada tiga kali pergantian produser karena Ryenald merasa masih kurang puas dengan hasil eksekusi produser-produser sebelumnya.

“Di produser yang pertama dan kedua, kami merasa masih ada yang kurang. Lalu sampailah pada produser ketiga dari Indonesia, Irwan Simanjuntak. Nah, setelah dibantu dia, kami merasa bahwa inilah yang kami cari,” tambah Ryenald Guntabid.

Selain produser yang sempat berganti beberapa kali, Ryenald juga menemui banyak kesulitan dalam proses pembuatan music video Lumangad Oku Dika. Rangkaian proses produksi yang banyak dan tidak mudah membuat proses tersebut memakan waktu yang cukup lama.

“Terutama casting dan story telling-nya,” imbuh Ryenald.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/205/3086294/ryenald_guntabid-x8rt_large.jpeg
Musisi Malaysia, Ryenald Guntabid Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Raim Laode
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/205/3184851//kpop_demon_hunter-JogA_large.jpg
Heboh Lagu K-Pop Demon Hunters Dilarang Dinyanyikan di Sekolah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/205/3184859//happy_asmara_di_anugerah_penggerak_nasional-ayjq_large.JPG
Happy Asmara Buka Acara Anugerah Penggerak Nusantara 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/205/3184619//peter_holly-tE0V_large.PNG
Lagu Sajak Rindu: Ungkapan Hati Peter Holly untuk yang Telah Pergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/205/3184605//for_revenge-Qhvf_large.jpg
Lewat Lagu Penyangkalan, For Revenge Sabet AMI Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/205/3183956//pianis_rama-f1p4_large.JPG
Pianis Cilik Parama Hansa Abhipraya Siap Wakili Indonesia di Ajang Musik Internasional
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement