HOME CELEBRITY MUSIK

Dewa19 Buat Kampanye Akbar Perdana R1DO Bergemuruh

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |19:56 WIB
Dewa19 Buat Kampanye Akbar Perdana R1DO Bergemuruh
Dewa19 Buat Kampanye Akbar Perdana R1DO Bergemuruh. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono (R1DO) menggelar kampanye akbar pertama mereka di GOR Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Jumat (14/11/2024).

Ribuan warga Jakarta berkumpul untuk menyaksikan hiburan dan mendengarkan program-program R1DO. Kampanye akbar bertajuk Satu1n Jakarta itu dimeriahkan sejumlah musisi ternama.

Dari Nada Unik, Bebizie, hingga puncaknya Dewa19 tampil dengan menggandeng dua vokalis terbaiknya, Virzha dan Marchello Tahitoe. Ini membuat warga yang hadir semakin semangat dan antusias.

Nada Unik membuka konser Satu1n Jakarta dengan membawakan lagu-lagu dangdut populer yang membuat massa yang hadir ikut berjoget dan berdendang bersama.

Konser Satu1n Jakarta
Dewa 19 Meriahkan Konser Satu1n Jakarta di GOR Cendrawasih, Jakarta Barat, pada 14 November 2024. (Foto: Okezone(

Selanjutnya, Bebizie semakin memanaskan massa dengan penampilan energiknya. Dia bahkan memberikan kado kepada salah satu penonton yang berulang tahun saat itu.

Halaman:
1 2
