Fatin Kagum Perkembangan Budaya Pop di Comic Con 2024

JAKARTA - Fatin Shidqia baru-baru ini menghampiri salah satu festival Jepang yang bergengsi di Indonesia yaitu Comic Con 2024. Ia mengaku sangat menikmati suasana penuh warna dari budaya pop Jepang, karya kreatif lokal, hingga pengalaman unik bersama para penggemar cosplay dan karakter favoritnya.

Fatin mengungkapkan antusiasmenya, “Aku suka banget hal-hal berbau Jepang, jadi Comic Con ini selalu seru buat aku. Ini bukan pertama kalinya aku datang. Setiap tahun selalu ada hal menarik dan berbeda. Aku sempat berkeliling mengunjungi booth-booth yang keren, bahkan ada gacha juga,” ungkapnya.

Fatin juga mengaku terkesan dengan hadirnya booth dari ilustrator lokal yang karya-karyanya sangat beragam dan kreatif. “Senang banget bisa lihat hasil karya ilustrator kita yang nggak kalah keren. Jadi nggak cuma budaya Jepang, kita juga bisa bangga sama hasil karya lokal,” tambahnya.

Fatin Kagum Perkembangan Budaya Pop di Comic Con 2024

Selain menikmati booth dan merchandise, Fatin juga berinteraksi dengan cosplayer yang menghidupkan karakter dari anime, game, dan budaya pop lainnya.