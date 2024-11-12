Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Haru Minah si Badut Jalanan Mengubah Penampilan dalam Second Chance

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |22:30 WIB
Cerita Haru Minah si Badut Jalanan Mengubah Penampilan dalam <i>Second Chance</i>
Cerita Haru Minah si Badut Jalanan Mengubah Penampilan dalam Second Chance. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Boy William menghadirkan episode baru program Second Chance yang menyuguhkan kisah menyentuh dari seorang ibu tunggal bernama Minah. Sejak kehilangan pekerjaannya saat pandemi COVID-19, dia harus bekerja sebagai badut jalanan.

Di balik riasan dan topengnya, Minah menyimpan luka batin akibat cemoohan dan penolakan akibat profesinya sebagai badut jalanan. Tak hanya disebut tak menarik, tak sedikit warganet yang menyebutnya tidak berbakat.

Dalam episode baru Second Chance, Minah mengungkapkan kepada Boy William bahwa hinaan tersebut sering membuatnya menangis. Bahkan dia seringkali mempertanyakan kondisi dirinya.

Second Chance
Program Second Chance. (Foto: MNC Media)

Dr. Yang dari HUGO Plastic Surgery pun berupaya membantu perempuan itu untuk mencapai perubahan fisik yang diinginkannya. Namun, tantangan muncul karena Minah terbiasa mengenakan topeng badut yang membuat kulit wajahnya tidak terawat.

Karena itu, Dr. Yang menyarankan agar Minah melepas topengnya untuk memulai perawatan, namun Minah masih ragu untuk melakukannya. Pada akhir episode, penonton akan dibuat penasaran dengan transformasi Minah.

Nah, transformasi Minah si badut jalanan mendapatkan penampilan impiannya bisa Anda tonton dalam program Second Chance di channel YouTube @bw.2417.*

(SIS)

