HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Daftar Lengkap Pemenang Indonesia Museum Awards 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |23:20 WIB
Daftar Lengkap Pemenang Indonesia Museum Awards 2024
Daftar Lengkap Pemenang Indonesia Museum Awards 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia Museum Awards digelar untuk ke-13 kalinya di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta Pusat, pada 10 November 2024. Ajang tersebut dihadiri Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha.

Giring kemudian membuka ajang tersebut dengan memukul hadrah. Dia mengaku, sangat mengapresiasi hadirnya ajang penghargaan tersebut sebagai bagian dari uapaya memajukan budaya Indonesia. 

Dalam pidatonya, Giring Ganesha menekankan pentingnya untuk terus mendorong digitalisasi museum. Dia memahami, tak mudah menarik minat generasi muda untuk datang ke museum di tengah era digitalisasi.

Karena itu, dia mengaku bangga, melihat banyak museum di Indonesia yang mempertahankan eksistensi mereka dengan beradaptasi terhadap perubahan teknologi.

Giring Ganesha menekankan, digitalisasi museum menjadi kebutuhan agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Sehingga digitalisasi museum diharapkan terus dilakukan oleh pengelola museum yang tersebar di seluruh Indonesia. 

“Melalui museum sejarah perjalanan sebuah bangsa tetap bisa terpelihara dan dilestarikan sehingga dapat menjadi teladan bagi generasi berikutnya,” ujar mantan personel Nidji tersebut.

