Cerita Darius Sinathrya Jadi Sugar Daddy

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |06:01 WIB
Darius Sinathrya
A
A
A

JAKARTA - Vision+ akan segera merilis serial terbaru berjudul Sugar Daddy, bekerja sama dengan Viu dan Unlimited Production sebagai rumah produksi. Serial ini sudah memulai proses produksi, dengan para pemain seperti Darius Sinathrya, Megan Domani, Amara Sophie, dan lainnya yang telah menjalani sesi reading untuk mendalami karakter masing-masing.

Darius Sinathrya, sebagai pemeran utama, memberikan bocoran mengenai karakter Derry yang ia mainkan. Derry digambarkan sebagai pria yang menghadapi hidup penuh kesulitan setelah kehilangan istrinya, dan hubungan dengan putrinya pun menjadi renggang karena putrinya menyalahkan Derry atas kematian sang ibu. 

Hidup Derry berubah saat bertemu Aurel, seorang perempuan seusia putrinya, yang membawa warna baru dalam kehidupannya.

Meski judulnya mengundang stigma negatif, karakter Derry justru menunjukkan prinsip hidup yang kuat dan positif. Darius mengungkapkan bahwa karakter Derry menantang pandangan umum terhadap konsep "sugar daddy". 

“Menurutku, karakter Derry ini menarik karena bertolak belakang dengan kesan yang ditimbulkan oleh judulnya. Walaupun judulnya terlihat gelap, Derry memiliki prinsip yang berbeda,” ujar Darius di iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Derry yang menjalani hidup penuh tantangan ini berusaha bangkit, menghadapi berbagai pilihan sulit tanpa menyerah. Kisah perjalanan hidup Derry dan orang-orang di sekitarnya menyampaikan pesan moral yang menginspirasi penonton. 

“Dia memberi perspektif bahwa setiap orang kadang harus mengambil pilihan sulit dalam hidup, tapi tetap bisa bertahan dan menemukan jalan keluar,” ungkap Darius.

Saat berkolaborasi dengan aktor yang lebih muda, Darius mengaku tak menemui kesulitan berarti. Baginya, perbedaan usia bukanlah halangan, karena yang paling penting adalah profesionalisme dalam bekerja. 

“Aku tidak ada masalah soal beda umur. Yang penting saat bekerja, apapun proyeknya, kita harus profesional,” ujarnya.

 

