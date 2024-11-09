SPECIAL REPORT: Rose BLACKPINK dan Fenomena APT

JAKARTA - Rose BLACKPINK dan fenomena APT yang bikin candu. Lagu duet Rose bersama Bruno Mars tersebut dirilis The Black Label dan Atlantic Records, pada 18 Oktober 2024.

Lagu itu merupakan lead single untuk album studio terbaru Rose bertajuk ‘Rosie’ yang akan rilis pada 6 Desember mendatang. APT juga menjadi single solo terbaru Rose setelah meninggalkan YG Entertainment, pada 2023.

Dalam wawancaranya dengan Z100 New York, Oktober silam, Rose mengaku, kolaborasinya dengan Bruno Mars bermula ketika dia menonton konser penyanyi Amerika Serikat itu di Seoul, Korea Selatan, pada 2023.

Rose BLACKPINK kemudian memberanikan diri meminang Bruno untuk kolab bareng dalam proyek solonya. “Awalnya, dia minta aku untuk mengirim tiga lagu. Sempat mikir bakal ditolak deh ini,” ujarnya.

Penyanyi asal Selandia Baru itu menambahkan, “Kalaupun gagal, setidaknya dia sudah mendengarkan tiga lagu milikku. Itu saja sudah pencapaian luar biasa bagiku,” tuturnya.

Dari tiga lagu yang dikirimkan Rose, Bruno Mars ternyata tertarik pada lagu Apartment (APT) alias Apateu dalam bahasa Korea. Apateu menurutnya diadaptasi dari drinking games populer di Korea Selatan.

Rose BLACKPINK menambahkan, setelah mendengarkan penjelasan tentang konsep games tersebut, Bruno pun setuju untuk duet dengan pelantun Talking to the Moon tersebut.

Ketika dirilis, APT menjadi pencapaian besar bagi Rose yang sempat dianggap flop saat debut solo lewat album ‘R’, pada 2021. Lagu APT yang catchy, ceria, dan easy listening itu langsung membukukan berbagai pencapaian dalam 24 jam pascarilis.

Video klip APT misalnya, mendulang 25,24 juta views di YouTube yang membuatnya meraih gelar ‘MV Debut Terbesar Solois Korea Sepanjang 2024’. Selain itu, APT juga jadi MV solois Korea dengan 2 juta like tercepat di YouTube pada 2024.

Lalu bagaimana dengan posisi lagu tersebut di tangga lagu/musik? Mengutip Soompi, Sabtu (8/11/2024), APT langsung bertengger di puncak Global Top Songs Spotify dan iTunes Top Songs di lebih 40 negara dalam 24 jam setelah dirilis.

Di Korea Selatan, APT debut di peringkat 18 MelOn 24Hits, dalam 24 jam usai dirilis. Angka itu, menjadi pencapaian tertinggi Rose BLACKPINK dan Bruno Mars di Melon.

Sepekan perilisannya, lagu tersebut lagsung masuk char Global 200 Billboard. Lagu itu mendulang 224,5 juta streams di Amerika Serikat sepanjang 18 hingga 24 Oktober 2024.

Capaian itu dicatat Billboard sebagai streaming terbesar kedua di chart Global 200 setelah lagu Butter milik BTS, pada 2021.