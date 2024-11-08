Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anya Geraldine Pamer Perut Rata, Netizen: Body Goals Banget

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |10:53 WIB
Anya Geraldine Pamer Perut Rata, Netizen: Body Goals Banget
Anya Geraldine Pamer Perut Rata, Netizen: Body Goals Banget (Foto: IG Anya Geraldine)
A
A
A

JAKARTA - Anya Geraldine tak pernah luput dari sorotan publik. Selain karena kecantikannya, Anya juga dikenal sebagai sosok wanita multitalenta.

Mengawali karier di dunia modeling, Anya kini dikenal sebagai aktris dengan kemampuan akting yang luar biasa. Penampilannya yang stylish dan seksi pun selalu berhasil mencuri perhatian.

Lewat unggahan di Instagram, wanita bernama asli Nur Amalina Hayati ini kerap membagikan aktivitasnya sehari-hari. Salah satunya adalah potret dirinya yang memamerkan tubuh idamannya.

Anya Geraldine Pamer Perut Rata, Netizen: Body Goals Banget
Anya Geraldine Pamer Perut Rata, Netizen: Body Goals Banget

Anya mengunggah mirror selfie di ruang ganti tempat ia berolahraga. Ia kemudian memperlihatkan outfit olahraganya yang simpel namun menarik.

Anya terlihat mengenakan sport bra putih yang dipadukan dengan legging pendek berwarna biru. Ia juga membawa hand bag besar dari merek DIOR.

Anya dalam unggahan kali ini tampil natural dengan wajah polos dan rambut panjang yang diikat sederhana. Ia tersenyum manis sambil menatap ke arah kamera.

Halaman:
1 2
