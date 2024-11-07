Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

2 Kontroversi Adhisty Zara, Mantan Personel JKT48 yang Mulai Nyaman Berhijab

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |07:06 WIB
2 Kontroversi Adhisty Zara, Mantan Personel JKT48 yang Mulai Nyaman Berhijab
2 Kontroversi Adhisty Zara, Mantan Personel JKT48 yang Mulai Nyaman Berhijab (Foto: IG Zara)
A
A
A

JAKARTA – Aktris sekaligus mantan personel JKT48, Adhisty Zara, kembali menjadi sorotan setelah mulai sering tampil tertutup dan memakai hijab. Zara mengaku, perubahan penampilannya tersebut merupakan bagian dari promosi film terbarunya, Cinta dalam Ikhlas.

Selain perubahan penampilan, Adhisty Zara juga merasakan perubahan lain dalam dirinya. Aktris yang akrab dipanggil Zara tersebut menjadi merasa lebih introspektif dan damai. Ia juga jadi sering mengikuti berbagai kajian untuk mendalami agama.

2 Kontroversi Adhisty Zara, Mantan Personel JKT48 yang Mulai Nyaman Berhijab
2 Kontroversi Adhisty Zara, Mantan Personel JKT48 yang Mulai Nyaman Berhijab

Hal tersebut tentu saja membuat warganet terkejut, namun tidak sedikit yang mendoakan Zara agar dapat berubah menjadi lebih baik. Sebelumnya, Zara memang dikenal sebagai selebriti yang kontroversial. Berikut deretan kontroversi yang pernah dialami oleh Adhisty Zara.

2 Kontroversi Adhisty Zara

1. Video Tak Senonoh dengan Mantan Kekasih

Pada tahun 2020, Adhisty Zara kembali menghebohkan masyarakat dengan video tak senonoh yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat bahwa Zaki Pohan selaku kekasih Zara pada saat itu tengah bersandar sambil memegang dada Zara.

Walaupun sudah dihapus dari Instagram Story milik Zara, video tersebut terus disebarkan oleh berbagai akun gosip di seluruh platform sosial media. Hal tersebut membuat Zara mendapat banyak cibiran dari warganet dan penggemar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/33/3082979/adhisty_zara-LXE9_large.jpg
Biodata dan Agama Adhisty Zara yang Mulai Nyaman Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/33/3082727/adhisty_zara-Ee7W_large.jpg
Gak Kuat, Adhisty Zara Blakblakan Ungkap Alasan Tinggalkan JKT48
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/33/3082703/adhisty_zara-cgmW_large.jpg
Adhisty Zara Berhijab karena Promo Film, Tapi Kini Mulai Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/33/3031415/adhisty_zara-ZWYR_large.jpg
Batara Ageng Ternyata Sering Gunakan Nama Adhisty Zara untuk Berutang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/33/3030926/zara_adhisty-drxf_large.jpg
Batara Ageng Dipenjara, Adhisty Zara Ucapkan Terima Kasih ke Fuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/33/3030955/zara_adhisty-B1SZ_large.jpg
Adhisty Zara Bantah Tudingan Tak Bayar Gaji Batara Ageng: Tega Banget!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement