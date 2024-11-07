2 Kontroversi Adhisty Zara, Mantan Personel JKT48 yang Mulai Nyaman Berhijab

JAKARTA – Aktris sekaligus mantan personel JKT48, Adhisty Zara, kembali menjadi sorotan setelah mulai sering tampil tertutup dan memakai hijab. Zara mengaku, perubahan penampilannya tersebut merupakan bagian dari promosi film terbarunya, Cinta dalam Ikhlas.

Selain perubahan penampilan, Adhisty Zara juga merasakan perubahan lain dalam dirinya. Aktris yang akrab dipanggil Zara tersebut menjadi merasa lebih introspektif dan damai. Ia juga jadi sering mengikuti berbagai kajian untuk mendalami agama.

2 Kontroversi Adhisty Zara, Mantan Personel JKT48 yang Mulai Nyaman Berhijab

Hal tersebut tentu saja membuat warganet terkejut, namun tidak sedikit yang mendoakan Zara agar dapat berubah menjadi lebih baik. Sebelumnya, Zara memang dikenal sebagai selebriti yang kontroversial. Berikut deretan kontroversi yang pernah dialami oleh Adhisty Zara.

2 Kontroversi Adhisty Zara

1. Video Tak Senonoh dengan Mantan Kekasih

Pada tahun 2020, Adhisty Zara kembali menghebohkan masyarakat dengan video tak senonoh yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat bahwa Zaki Pohan selaku kekasih Zara pada saat itu tengah bersandar sambil memegang dada Zara.

Walaupun sudah dihapus dari Instagram Story milik Zara, video tersebut terus disebarkan oleh berbagai akun gosip di seluruh platform sosial media. Hal tersebut membuat Zara mendapat banyak cibiran dari warganet dan penggemar.