HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Punya Peliharaan Baru, Dewi Zuhriati Panik: Kita Orang Islam Nak..

Novita Melieyana , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |15:58 WIB
Fuji Punya Peliharaan Baru, Dewi Zuhriati Panik: Kita Orang Islam Nak..
Fuji Punya Peliharaan Baru, Dewi Zuhriati Panik: Kita Orang Islam Nak.. (Foto: Instagram/@fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fuji membuat sang ibu, Dewi Zuhriati, panik bukan kepalang. Pemicunya, karena bintang film Bukan Cinderella itu mengunggah momen dirinya mencium Pookie. 

Pookie merupakan kucing sphnyx mata merah kado ulang tahun dari Erika Carlina untuk Fuji. Dalam video yang diunggahnya di TikTok, Fuji tampak bingung dengan penampilan Pookie yang tanpa bulu.

“Ih, jelek banget. Makasih Mbak Er,” ujar selebgram 22 tahun itu tertawa girang sambil berusaha mencium kucing yang kabarnya bernilai hingga Rp80 juta tersebut. 

Namun keberadaan video TikTok tersebut justru membuat ibu sang selebgram panik. Dewi Zuhriati mengira, putri bungsunya tersebut mencium seekor anjing. Lewat pesan WhatsApp, Dewi meminta Fuji untuk menghapus video tersebut.

“Uty, kalau cium-cium anjing itu jangan dikontenin dong. Kita orang Islam nak. Mama mohon dihapus video TikToknya ya,” kata sang ibu dikutip dari unggahan Fuji di Instagram, pada 5 November 2024.  

Kucing Fuji
Fuji Punya Peliharaan Baru, Dewi Zuhriati Panik: Kita Orang Islam Nak.. (Foto: Instagram/@fuji_an)

Dewi Zuhriati mengingatkan Fuji untuk lebih hati-hati dalam mengunggah konten. “Jangan buka peluang buat dihujat. Enggak salah saja dicari-cari kesalahan Uty. Apalagi dekat-dekat anjing begini nak,” ungkapnya.

Unggahan Fuji yang telah disukai lebih dari 417.000 kali itu tampak dikomentari Erika Carlina sebagai si pemberi hadiah. “Oma enggak salah. Gue yang salah. Harusnya kasih (kucing) yang normal-normal saja.”

 

Telusuri berita celebrity lainnya
