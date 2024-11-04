Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

6 Aktris Top Korea yang Pernah Bermain dalam Film Panas

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |12:15 WIB
6 Aktris Top Korea yang Pernah Bermain dalam Film Panas
6 Aktris Top Korea yang Pernah Bermain dalam Film Panas. (Foto: Kim Go Eun/Instagram/@ggonekim)
A
A
A

JAKARTA - Aktris top Korea yang pernah bermain film panas akan dibahas dalam artikel ini. Pada akhirnya, adegan intim di dalam sebuah film menjadi salah satu tantangan yang harus ditaklukkan deretan aktris Korea ini.

Menariknya lagi, ada yang berani menerima tantangan bermain dalam film panas sebagai proyek debut mereka. Penasaran siapa saja aktris top Korea yang pernah bermain dalam film panas? Berikut ulasan Okezone.

6 Aktris Top Korea yang Pernah Bermain dalam Film Panas

1.Song Ji Hyo – A Frozen Flower (2008)

Song Ji Hyo pernah membintangi film erotis bergenre sejarah dan thriller berjudul A Frozen Flower, pada 2008. Tak hanya menampilkan scene sensual Song Ji Hyo dan Jo In Sung, film ini juga menampilkan adegan panas antara dua aktor utama prianya. 

Song ji hyo (1st look)
Aktris Top Korea yang Pernah Bermain dalam Film Panas. (Foto: Song Ji Hyo/1st Look)

Song Ji Hyo mengaku, harus mengulang pengambilan gambar sebanyak 40 kali demi mendapatkan ekspresi yang tepat. Namun berkat film itu, sang aktris akhirnya masuk dalam nominasi Aktris Terpopuler Baeksang Arts Awards 2009.

2.Jeon Do Yeon-The Housemaid (2010)

Dalam film erotis psychological thriller berjudul The Housemaid, Jeon Do Yeon harus berperan sebagai perempuan polos yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga kaya. Namun kemudian dia justru jatuh cinta dan berselingkuh dengan majikannya (Lee Jung Jae).

Jeon Do Yeon (Harpers Bazaar)
Aktris Top Korea yang Pernah Bermain dalam Film Panas. (Foto: Jeon Do Yeon/Harpers Bazaar)

Jeon Do Yeon mengatakan, ada satu adegan panas dalam film The Housemaid yang harus syuting ulang. Hal itu karena sang sutradara ingin menambahkan dialog baru yang cukup vulgar dalam adegan itu. “Aku sampai terdiam 5 menit sebelum menyetujuinya,” ujarnya kepada The Korea Herald.

3.Jo Yeo Jeong–The Concubine (2012)

Aktris top Korea yang pernah bermain dalam film panas selanjutnya adalah Jo Yeo Jeong. Dia membintangi film erotis bergenre sejarah dan thriller berjudul The Concubine, pada 2012. 

Jo Yeo Jeong (DAZED)
Aktris Top Korea yang Pernah Bermain dalam Film Panas. (Foto: Jo Yeo Jeong/DAZED)

Jo mengaku, tidak mudah melakoni adegan intim yang intens dan dramatis dalam film itu. “Aku sampai harus belajar tarian tradisional Korea agar bisa menggoyangkan tubuh dengan luwes,” ujarnya dikutip dari Korea JoongAng Daily pada Mei 2012.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
