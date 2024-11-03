Advertisement
HOT GOSSIP

Vadel Badjideh Syok Tahu Laporan Nikita Mirzani Naik Sidik, Sang Ibu Tak Terima

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |21:30 WIB
JAKARTA - Vadel Badjideh syok saat tahu kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan Nikita Mirzani atas dirinya kini berstatus naik sidik. Hal itu diungkapkan kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution.

“Ya, saya bilang dia cukup syok. Saya sudah jelaskan semuanya ke dia dan karena itu dia lumayan terkejut,” tutur sang pengacara saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Minggu (3/11/2024). 

Razman mengatakan, Vadel Badjideh bingung dan heran dengan status kasus tersebut karena merasa tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan Laura Meizani selaku korban.

“Dia kaget lah kok bisa (naik sidik) di saat dia tidak pernah merasa melakukan apa yang dituduhkan. Dia bilang, ‘Gue tidak melakukannya, Om. Kok bisa jadi begini? Kenapa?’” tutur Razman menirukan perkataan Vadel.

Tak hanya penari 19 tahun itu, ibunya juga terkejut dan merasa heran dengan perkembangan kasus putranya. Titin Badjideh yakin, putranya tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Nikita Mirzani.

Tampang Vadel Badjideh Datangi Polres Jakarta Selatan
Vadel Badjideh Syok Laporan Nikita Mirzani Naik Sidik, (Foto: Okezone)

“Ibu Vadel juga WhatsApp saya bilang, ‘Apakah orang yang tidak melakukan perbuatan bisa dituduhkan? Apakah orang yang tidak tahu masalah bisa disalahkan?’ Saya bilang, ‘Nanti kita lihat lagi’,” ujar Razman.

Sebagai kuasa hukum, Razman Arif Nasution mengaku, sedang berusaha memenangkan Vadel Badjideh dan keluarganya. Seperti diketahui, laporan Nikita Mirzani tersebut naik sidik sejak 24 Oktober silam.

 

