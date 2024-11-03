Advertisement
Dina Mariana Meninggal Dunia karena Kanker Dinding Rahim 

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |20:14 WIB
Dina Mariana Meninggal Dunia karena Kanker Dinding Rahim 
Dina Mariana Meninggal karena Kanker. (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi lawas Dina Mariana meninggal dunia di usia 59 tahun pada Minggu (3/11/2024). Sebelum meninggal dunia, Dina Mariana ternyata sempat menjalani perawatan di rumah sakit. 

Hal tersebut sempat terungkap dari unggahan sahabatnya, Lulu Zakaria dan Chintami Atmanegara yang beberapa hari lalu menjenguknya di rumah sakit.

Dua minggu lalu tepatnya pada 21 Oktober 2024, artis Dewi Irawan sempat menjenguk Dina di rumah sakit. Dia pun membagikan video kondisi terkini Dina Mariana.

Kepada Okezone, Dewi Irawan menjelaskan soal penyakit Dina Mariana. Dia mengungkap bahwa sahabatnya itu mengidap penyakit kanker dinding rahim.

Awalnya kanker dinding rahim (endometrium) sama seperti adik saya Ria Irawan, waktu awal diagnosis Ria stadium 3C, Dina stadium 3A," kata Dewi Irawan melalui pesan singkatnya kepada Okezone, Minggu (3/11/2024).

Halaman:
1 2 3
