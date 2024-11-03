Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dina Mariana Sempat Alami Gangguan Pencernaan Sebelum Meninggal Dunia

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |18:18 WIB
Dina Mariana Sempat Alami Gangguan Pencernaan Sebelum Meninggal Dunia
Dina Mariana ternyata sempat alami gangguan pencernaan sebelum meninggal dunia. (Foto: YouTube/Ira Maya Sopha)
A
A
A

JAKARTA - Dina Mariana ternyata sempat dirawat di rumah sakit, sebelum meninggal dunia, pada Minggu (3/11/2024). Hal itu terungkap dari unggahan sahabat sang artis, Lulu Zakaria dan Chintami Atmanegar, yang beberapa hari lalu menjenguknya di rumah sakit.

Sekitar 2 minggu lalu, tepatnya pada 21 Oktober 2024, aktris Dewi Irawan juga sempat menjenguk almarhumah di rumah sakit. Dia pun sempat mengunggah video kondisi terkini Dina Mariana.

Dalam unggahan tersebut, Dewi menjelaskan, Dina Mariana mengalami masalah pencernaan. Namun dia tak mengungkap soal penyakit yang diidap almarhumah.

Dina Mariana
Dina Mariana Sempat Alami Gangguan Pencernaan Sebelum Meninggal Dunia. (Foto: YouTube)

"Secara HB-nya membaik setelah transfusi darah. Walaupun di pencernaan (lambung/usus) masih bermasalah, sehingga on-off rasa sakitnya. Rencana hari ini, mau diendoskopi untuk periksa masalah pada lambung dan ususnya," kata Dewi.

Dalam lanjutan videonya, Dewi Irawan sempat meminta doa untuk kesembuhan Dina Mariana. "Kalau bisa bantu info jangan dijenguk dulu dan mohon berkenan untuk doanya ya. Terima kasih sebelum dan sesudahnya," tandasnya.

Namun Tuhan punya skenario lain untuk Dina Mariana. Ibu kandung musisi Ezra Mandira itu mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini (3/11/2024), sekitar pukul 14.22 WIB.* 

(SIS)

