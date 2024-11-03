Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dina Mariana Meninggal Dunia di Usia 59 Tahun

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |17:16 WIB
Dina Mariana Meninggal Dunia di Usia 59 Tahun
Dina Mariana meninggal dunia
A
A
A

Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi lawas Dina Mariana Heuvelman atau yang lebih dikenal dengan Dina Mariana meninggal dunia hari ini, Minggu (3/11/2024). Dina Mariana wafat di usia 59 tahun.

Menurut informasi yang beredar, ibunda Ezra Mandira mantan personel HIVI itu menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 14.22 siang tadi. 

"Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah Isteri/ Ibunda/Nenek tercinta Hj. Dina Mariana binti Heuvelman pukul 14.22 dalam usia 59 tahun," bunyi pesan singkat yang dibagikan kepada awak media, Minggu (3/11/2024). 

Pesan duka cita juga serupa juga oleh personel HIVI, Febrian Nindyo melalui Instagram pribadinya. Dia menyampaikan pesan belasungkawa sekaligus memanjatkan doa terbaik untuk almarhum. Febri juga memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan agar diberi ketabahan.

"Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji un. Telah berpulang ke Rahmatullah Isteri/ Ibunda/Nenek tercinta, Hj. Dina Mariana binti Heuvelman pukul 14.22 dIm usia 59 tahun. Doa tulus semoga semua diberikan ketabahan, Almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SW, segala amal baiknya diterima dan menjadi kenangan baik untuk diingat serta menjadi inspirasi untuk diteruskan oleh orang-orang yang mengenalnya," ujar Febri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170526//robert_redford-PLmQ_large.jpg
Aktor Captain America Robert Redford Meninggal Dunia di Usia 89 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/33/3167019//acil_bimbo-aHFZ_large.jpg
Musisi Acil Bimbo Meninggal Dunia di Usia 82 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/33/3164597//adjie_soetama-LRdG_large.jpg
Adjie Soetama Pencipta Lagu Hip Hip Hura Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164082//mpok_alpa-tu9m_large.jpg
Nunung Kagum Lihat Perjuangan Mpok Alpa Melawan Kanker: Dia Berusaha Pertahankan Janinnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163385//mpok_alpa-i4ky_large.jpg
Raffi Ahmad Kenang Perkenalan Pertama dengan Mpok Alpa di 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163376//jessica_iskandar_dan_mpok_alpa-r6Pc_large.jpg
Mpok Alpa Meninggal Dunia, Jessica Iskandar: Perjuanganmu Luar Biasa Kuat dan Berani
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement