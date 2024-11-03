Dina Mariana Meninggal Dunia di Usia 59 Tahun

Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi lawas Dina Mariana Heuvelman atau yang lebih dikenal dengan Dina Mariana meninggal dunia hari ini, Minggu (3/11/2024). Dina Mariana wafat di usia 59 tahun.

Menurut informasi yang beredar, ibunda Ezra Mandira mantan personel HIVI itu menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 14.22 siang tadi.

"Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah Isteri/ Ibunda/Nenek tercinta Hj. Dina Mariana binti Heuvelman pukul 14.22 dalam usia 59 tahun," bunyi pesan singkat yang dibagikan kepada awak media, Minggu (3/11/2024).

Pesan duka cita juga serupa juga oleh personel HIVI, Febrian Nindyo melalui Instagram pribadinya. Dia menyampaikan pesan belasungkawa sekaligus memanjatkan doa terbaik untuk almarhum. Febri juga memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan agar diberi ketabahan.

"Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji un. Telah berpulang ke Rahmatullah Isteri/ Ibunda/Nenek tercinta, Hj. Dina Mariana binti Heuvelman pukul 14.22 dIm usia 59 tahun. Doa tulus semoga semua diberikan ketabahan, Almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SW, segala amal baiknya diterima dan menjadi kenangan baik untuk diingat serta menjadi inspirasi untuk diteruskan oleh orang-orang yang mengenalnya," ujar Febri.