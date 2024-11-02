5 Film Hot Jennifer Lawrence

JAKARTA - Jennifer Lawrence merupakan aktris asal Amerika Serikat yang telah terjun dalam dunia perfilman di Hollywood selama lebih dari 18 tahun. Segudang pengalamannya dalam bidang akting sempat membuat aktris berkelahiran 15 Agustus 1990 tersebut menjadi aktris bayaran tertinggi di dunia pada tahun 2015 dan 2016.

Jennifer Lawrence memulai debutnya dalam dunia perfilman dalam sebuah seri komedi televisi TBS berjudul The Bill Engvall Show (2007-2009). Nama Jennifer Lawrence mulai terdengar saat ia memerankan karakter Mystique dalam seri film X-Men (2011-2019). Karirnya kemudian mulai melesat dan banyak menjadi pusat perhatian saat memerankan Katniss Everdeen dalam seri film The Hunger Games (2012-2015).

Jennifer Lawrence memenangkan penghargaan bergengsi Piala Oscar sebagai aktris terbaik pada tahun 2013 berkat aktingnya dalam film Silver Linings Playbook. Jennifer Lawrence juga pernah menempati posisi puncak dalam daftar 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia versi Time pada 2013 dan masuk ke dalam daftar Forbes Celebrity 100 pada tahun 2014. Selain itu, Jennifer pernah dinobatkan sebagai The Sexiest Woman in The World pada tahun 2014 oleh FHM.

1. X-Men: First Class (2011)

X-Men: First Class merupakan film pahlawan super tahun 2011 yang digarap berdasarkan karakter X-Men yang muncul dalam Marvel Comics. Film yang disutradarai oleh Matthew Vaughn ini menceritakan kisah awal terjadinya perang persaudaraan Magento dan X-Men milik Professor X. Cerita berkutat pada Charles Xavier (James McAvoy) dan Erik Lehnsherr (Michael Fassbender), Professor X dan Magneto, yang menemukan kekuatan mereka untuk pertama kalinya.

Dalam film ini, Jennifer Lawrence berperan sebagai Raven atau Mystique, seorang mutan yang dapat berubah bentuk. Mystique merupakan teman masa kecil Charles yang bergabung dalam Brotherhood of Mutants milik Erik Lehnsherr dan merupakan kekasih Hank. Banyak yang memuji totalitas Jennifer karena ia harus menjalani proses tata rias selama delapan jam agar dapat tampil sempurna sebagai bentuk biru Mystique dalam film ini.

Film ini berhasil mendapat banyak kritikan positif dari para kritikus. Beberapa menilai bahwa film ini memiliki naskah yang kuat, gaya sutradara dan pemain yang hebat. Efek visual yang ditampilkan dalam film juga sangat lancar dan imajinatif. Hal tersebut membuat film ini masuk ke dalam kategori film yang menyenangkan dan cepat untuk film bergenre aksi superhero.

2. Winter’s Bone (2010)

Winter’s Bone merupakan film drama yang diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Daniel Woodrell pada tahun 2006. Film yang disutradarai oleh Debra Granik ini mengisahkan seorang gadis remaja miskin yang bernama Ree Dolly yang harus menemukan ayahnya yang hilang untuk melindungi keluarganya dari penggusuran.

Memerankan karakter utama, yaitu Ree Dolly, membuat akting Jennifer Lawrence banyak mendapat perhatian dari para kritikus. Banyak pujian yang ditujukan kepada Jennifer Lawrence dalam memerankan tokoh Ree Dolly yang tetap optimis meski dalam kesengsaraan. Jennifer Lawrence dinilai merupakan aktris yang tepat untuk memerankan karakter Ree.

Perannya sebagai Ree membuat Jennifer Lawrence masuk ke dalam berbagai nominasi penghargaan aktris terbaik di usianya yang masih 20 tahun dan ia menjadi aktris termuda kedua saat itu. Film ini juga berhasil memenangkan Film Terbaik dan Penampilan Ansambel Terbaik di Gotham Awards dan beberapa acara penghargaan lainnya.

3. The Hunger Games (2012)

The Hunger Games merupakan film fiksi petualangan yang berfokus pada tokoh seorang gadis dari Distrik 12 bernama Katniss Everdeen yang menjadi sukarelawan menggantikan adiknya untuk menjadi perwakilan perempuan Distrik ke 12 dalam The Hunger Games, sebuah acara yang disiarkan di televisi yang memaksa para pesertanya untuk bertarung sampai mati di arena publik yang berbahaya. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Collins dengan judul yang sama.

Jennifer Lawrence lagi-lagi mendapat peran utama sebagai Katniss Everdeen dalam film ini. Aktingnya sebagai Katniss Everdeen mendapat banyak pujian dari para kritikus. Jennifer Lawrence dinilai sangat sempurna sebagai Katniss yang terlihat penuh dengan tekad namun terlihat sedikit lembut. Kesuksesan aktingnya juga membuat Jennifer Lawrence mendapat berbagai penghargaan aktris terbaik dalam berbagai acara penghargaan bergengsi.

Beberapa kritikus menyebutkan bahwa film ini lebih baik ketimbang film adaptasi fiksi lainnya seperti Harry Potter dan Twilight. The Hunger Games dinilai merupakan film yang menarik dari awal sampai akhir dan hiburan di dalamnya memacu adrenalin. The Hunger Games berhasil menjadi nominasi dalam lima puluh satu acara penghargaan bergengsi dan dua puluh delapan kemenangan. Selain itu juga, film ini memiliki beberapa film sekuel setelahnya.