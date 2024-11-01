Slank Gelar Konser HUT ke-41, Promotor Khawatir Penonton Membludak

JAKARTA – Slank akan menggelar konser tunggal untuk merayakan ulang tahun ke-41 mereka. Konser ini akan diadakan pada 4 Januari 2025 di JIExpo Kemayoran Jakarta.

Slank hadir dengan konsep yang berbeda, yaitu pasar malam, yang diharapkan bisa menambah keunikan perayaan kali ini.

Direktur Operasional PT Expoindo Jaya sekaligus promotor acara, Novry Hetharia, sangat optimis bahwa konser ini akan menarik minat besar dari para Slankers, sebutan untuk penggemar setia Slank, dari berbagai penjuru.

"Slank adalah satu-satunya band yang membuat kami sedikit khawatir akan membludaknya penonton. Kami bahkan sampai berpikir bagaimana caranya agar jumlah yang datang bisa terkontrol," ujar Novry sambil tersenyum dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baru-baru ini.