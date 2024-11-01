Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Slank Gelar Konser HUT ke-41, Promotor Khawatir Penonton Membludak

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |07:37 WIB
Slank Gelar Konser HUT ke-41, Promotor Khawatir Penonton Membludak
Slank
A
A
A

JAKARTA Slank akan menggelar konser tunggal untuk merayakan ulang tahun ke-41 mereka. Konser ini akan diadakan pada 4 Januari 2025 di JIExpo Kemayoran Jakarta.

Slank hadir dengan konsep yang berbeda, yaitu pasar malam, yang diharapkan bisa menambah keunikan perayaan kali ini.

Direktur Operasional PT Expoindo Jaya sekaligus promotor acara, Novry Hetharia, sangat optimis bahwa konser ini akan menarik minat besar dari para Slankers, sebutan untuk penggemar setia Slank, dari berbagai penjuru.

Slank Gelar Konser HUT ke-41, Promotor Khawatir Penonton Membludak
Slank Gelar Konser HUT ke-41, Promotor Khawatir Penonton Membludak

"Slank adalah satu-satunya band yang membuat kami sedikit khawatir akan membludaknya penonton. Kami bahkan sampai berpikir bagaimana caranya agar jumlah yang datang bisa terkontrol," ujar Novry sambil tersenyum dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Halaman:
1 2
