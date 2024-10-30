Febby Rastanty Resmi Dilamar Polisi, Netizen: Selamat Jadi Ibu Bhayangkari

JAKARTA - Febby Rastanty datang dengan kabar bahagia. Febby mengejutkan publik dengan membagikan momen romantis saat dirinya dilamar oleh kekasihnya, seorang polisi bernama Drajad Djumantara.

Bintang film Balada si Roy ini memamerkan potret manis bersama calon suaminya sambil memperlihatkan cincin di jari manisnya, tanda bahwa Drajad telah resmi melamarnya.

Raut bahagia tak dapat disembunyikan dari wajah Febby dalam setiap foto yang ia bagikan. Salah satu foto menunjukkan momen spesial ketika Drajad berlutut di hadapannya dan memasangkan cincin di jari manis Febby.

Kabar Bahagia, Febby Rastanty Resmi Dilamar Drajat Djumantara

Ekspresi semringah Febby terlihat jelas saat menerima lamaran sang kekasih. Dalam keterangan unggahannya, Febby menuliskan kalimat unik yang seolah menyiratkan bahwa hubungan mereka, yang sempat diragukan banyak orang, kini berhasil menuju jenjang pernikahan.