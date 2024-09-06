Febby Rastanty Bangga Lepas Adik Kuliah di Amerika

JAKARTA - Febby Rastanty membagikan kabar mengharukan lewat akun Instagram pribadinya. Pasalnya sang adil Rizky Rizaldi akan melanjutkan kuliah di University of California, Los Angeles (UCLA), Amerika Serikat.

Meski sedih lantaran harus berpisah jauh dari sang adik, Febby mengaku sangat bangga dengan adiknya.

Febby Rastanty Bangga Lepas Adik Kuliah di Amerika (foto: Instagram/febbyrastanty)



"Senang, bangga, terharu, campur aduk rasanya. Akhirnya tiba hari dimana nganter adik kecilku untuk pergi mengejar cita-citanya," tulis Febby Rastanty di Instagram @febbyrastanty.



Bukan tanpa alasan Febby Rastanty merasa mellow, sebab jarak usianya dan sang adik tidak terlalu jauh. Belum lagi ia hanya dua bersaudara, sehingga pasti ia merasa kesepian pasca ditinggal adik kuliah.



"Pergi sekolah ke tempat yang jauh dari rumah, cuma dua bersaudara, jadi mellow pas ditinggal berasa sepi huhuhu," ungkap Febby Rastanty.



"Dari kecil, kita emang sering berantem. Karena jarak usia dekat, jadi aku sering banget dijahilin sama dede. Ditakut-takutin hantu sampe dipraktekin jurus-jurus WWE SmackDown," tambah artis kelahiran 1996 tersebut.