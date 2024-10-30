Sabda Ahessa Belum Ungkap Sosok Istri, Ibunda Ungkap Hal Ini

JAKARTA - Sabda Ahessa, mantan kekasih Wulan Guritno, baru-baru ini resmi menikah di Yordania. Kabar bahagia ini pertama kali diumumkan oleh ibunya, Shanty Widhiyanti, lewat unggahan Instagram pada 27 Oktober 2024.

Mendapatkan perhatian publik atas pernikahan putranya, Shanty menyampaikan ucapan terima kasih karena banyak doa baik yang diberikan.

“Assalamu’alaikum. Terima kasih atas ucapan dan doa baiknya untuk Sabda ya. Alhamdulillah, Sabda sudah menemukan jodohnya di Yordania,” tulis Shanty di Instagram.

Di tengah banyaknya perhatian, Shanty juga mengingatkan agar publik tidak lagi mengaitkan Sabda dengan mantan kekasihnya, Wulan Guritno, karena hubungan mereka telah berakhir dan diselesaikan dengan baik jauh sebelum pernikahan Sabda.

“Untuk masalah yang sudah lewat, mohon tidak perlu dibahas lagi, semuanya sudah selesai dengan baik,” ungkap Shanty.

Shanty juga meminta agar masyarakat menghormati privasi keluarga mereka. Sabda dan istrinya tidak ingin kehidupan pribadi mereka menjadi sorotan publik.