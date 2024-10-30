Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven Ungkap 2 Poin dalam Sidang Cerai, Salah Satunya Sulit Bertemu Anak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |13:10 WIB
Paula Verhoeven Ungkap 2 Poin dalam Sidang Cerai, Salah Satunya Sulit Bertemu Anak
Paula Verhoeven ungkap dua poin dalam sidang cerai, salah satunya sulit bertemu anak. (Foto: Instagram/@paula_verhoeven)
JAKARTA - Paula Verhoeven lewat kuasa hukumnya, Alvon Kurnia Palma, mengungkapkan dua poin penting dalam sidang cerainya dengan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10/2024). 

Pertama, Paula mengaku tidak nyaman karena sidang cerainya digelar secara terbuka. Hal itu, menurut Alvon, membuat aib rumah tangganya terungkap secara terang benderang ke publik.

“(Imbasnya) asumsi (publik) bisa ke mana-mana. Ini problem sih menurut saya. Sekiranya, hal ini bisa ditertibkan dengan menggelar sidang secara tertutup,” ungkap Alvon.

Kedua, Paula Verhoeven merasa, aksesnya untuk bisa bertemu dengan kedua anaknya dipersulit. “Dengan begit, saya mohon kepada majelis untuk memerintahkan agar pemohon (Baim Wong) tidak membatasi pertemuan ibu dan anak,” katanya.

Menanggapi dua poin kuasa hukum Paula tersebut, Hakim Ketua meminta Alvon Kurnia Palma untuk menyerahkan permohonan tertulis. Sehingga, kedua poin tersebut bisa menjadi pertimbangan majelis hakim dalam membuat putusan.

Dua poin yang disampaikan Paula Verhoeven lewat kuasa hukumnya di ruang sidang itu bertolak belakang dengan pernyataan Baim Wong dalam persidangan pada 29 Oktober 2024.

5 Potret Paula Verhoeven Saat Sidang Cerai, Elegan Tapi Penuh Kesedihan
Paula Verhoeven ungkap dua poin dalam sidang cerai, salah satunya sulit bertemu anak. (Foto: Okezone)

Kala itu, sang aktor menegaskan kepada awak media bahwa hubungannya dengan Paula dan anak-anak mereka baik-baik saja. Dia juga menjamin, istrinya itu tidak akan kesulitan untuk menemui anak-anaknya.

“Paula mau kapanpun datang silakan. Kalau anak mau bertemu Paula juga silakan. Saya tidak akan pernah larang. Tidak pernah sedikit pun saya larang,” kata Baim Wong.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
