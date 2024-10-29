Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Demi Hal Ini, Wulan Guritno Rela Lakoni Adegan Ranjang

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |19:26 WIB
Demi Hal Ini, Wulan Guritno Rela Lakoni Adegan Ranjang
Demi Hal Ini, Wulan Guritno Rela Lakoni Adegan Ranjang (Foto: IG Wulan)
A
A
A

JAKARTA - Wulan Guritno kembali hadir di layar lebar melalui film horor terbarunya yang berjudul Danyang: Mahar Tukar Nyawa. Dalam film ini, Wulan memerankan karakter Dasmi, seorang janda yang ditinggalkan suaminya yang menjadi korban tumbal pesugihan.

Sepeninggal suaminya, Dasmi berjuang keras untuk melindungi putri satu-satunya, Resti.

Demi melindungi putrinya, Dasmi (Wulan Guritno) harus rela beradegan ranjang bersama karakter Galang, yang diperankan oleh Bhisma Mulia, sebagai bagian dari upaya mengorbankan dirinya untuk keselamatan Resti.

Demi Hal Ini, Wulan Guritno Rela Lakoni Adegan Ranjang
Demi Hal Ini, Wulan Guritno Rela Lakoni Adegan Ranjang

"Peran Dasmi ini menggambarkan seorang perempuan yang awalnya lemah setelah ditinggal suami, tetapi kemudian bertekad melindungi keluarganya, terutama putri satu-satunya, Resti," kata Wulan Guritno dalam konferensi pers di Senayan City, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Aktris yang pernah menjalin hubungan dengan Sabda Ahessa ini juga menyampaikan bahwa peran seorang perempuan sering kali menuntutnya untuk beradaptasi di segala situasi.

“Itulah keunikan menjadi perempuan; kita harus bisa beradaptasi seperti bunglon dalam setiap keadaan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178389/wulan_guritno-JX5c_large.jpg
Wulan Guritno Tanggapi Komentar Julid Netizen yang Sebut Wajahnya Gradakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151529/wulan_guritno-zlF5_large.jpg
Bukan FOMO, Wulan Guritno Jadikan Padel Ajang Sosialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/33/3140019/wulan_guritno-wUuM_large.jpg
Seksinya Wulan Guritno Pilates Bareng Asri Welas, Bikin Netizen Gagal Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134604/wulan_guritno-J5aN_large.jpg
Biodata dan Agama Wulan Guritno, Aktris yang Diisukan Dekat dengan Ariel Noah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/33/3134520/wulan_guritno-l2Cp_large.jpg
4 Pria Pernah Dekat dengan Wulan Guritno, Terbaru Ariel NOAH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127086/wulan_guritno-AUKt_large.jpg
Wulan Guritno Gak Doyan Brondong, Ini Kriteria Suami Idamannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement