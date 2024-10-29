Demi Hal Ini, Wulan Guritno Rela Lakoni Adegan Ranjang

JAKARTA - Wulan Guritno kembali hadir di layar lebar melalui film horor terbarunya yang berjudul Danyang: Mahar Tukar Nyawa. Dalam film ini, Wulan memerankan karakter Dasmi, seorang janda yang ditinggalkan suaminya yang menjadi korban tumbal pesugihan.

Sepeninggal suaminya, Dasmi berjuang keras untuk melindungi putri satu-satunya, Resti.

Demi melindungi putrinya, Dasmi (Wulan Guritno) harus rela beradegan ranjang bersama karakter Galang, yang diperankan oleh Bhisma Mulia, sebagai bagian dari upaya mengorbankan dirinya untuk keselamatan Resti.

"Peran Dasmi ini menggambarkan seorang perempuan yang awalnya lemah setelah ditinggal suami, tetapi kemudian bertekad melindungi keluarganya, terutama putri satu-satunya, Resti," kata Wulan Guritno dalam konferensi pers di Senayan City, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Aktris yang pernah menjalin hubungan dengan Sabda Ahessa ini juga menyampaikan bahwa peran seorang perempuan sering kali menuntutnya untuk beradaptasi di segala situasi.

“Itulah keunikan menjadi perempuan; kita harus bisa beradaptasi seperti bunglon dalam setiap keadaan,” tambahnya.