Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Armor Toreador Jalani Sidang, Cut Intan Nabila: Biar Dia Jera

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |18:00 WIB
Armor Toreador Jalani Sidang, Cut Intan Nabila: Biar Dia Jera
Armor Toreador Jalani Sidang, Cut Intan Nabila: Biar Dia Jera (Foto: IG Cut Intan)
A
A
A

BOGOR - Cut Intan Nabila dengan penuh ketegaran hadir di Pengadilan Negeri (PN) Bogor, Jawa Barat, pada Senin (28/10/2024) untuk mengikuti sidang perdana kasus KDRT yang melibatkan suaminya.

Cut Intan mengaku masih dihantui trauma atas tindakan suaminya Armor Toreador. Kini sang suami menjalani sidang, dan Intan berharap proses hukum ini membuatnya jera.

"Harapanku, kasus ini bisa memberi efek jera, terutama untuk laki-laki yang masih melakukan kekerasan. Sekarang, aku lebih fokus pada kebahagiaan diriku dan anakku," ungkapnya.

Armor Toreador Jalani Sidang, Cut Intan Nabila: Biar Dia Jera
Armor Toreador Jalani Sidang, Cut Intan Nabila: Biar Dia Jera

Kini, Cut Intan Nabila telah memutuskan untuk menggugat cerai suaminya, Armor Toreador, setelah terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Wanita berusia 23 tahun ini bertekad untuk mengawal jalannya proses hukum hingga tuntas demi menuntut keadilan sebagai korban.

"Alhamdulillah, akhirnya sampai di tahap sidang. Semoga sidang minggu depan bisa berjalan lancar seperti yang diharapkan," ujar Cut Intan kepada wartawan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/194/3181153//vino_g_bastian-37FK_large.jpg
Momen Vino G Bastian Rela Pakai Baju Pink saat Temani Putrinya Nonton Konser BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/33/3181116//onadio_leonardo-Waxe_large.jpg
Onad Tersangkut Kasus Narkoba, Keluarga Ajukan Permohonan Rehabilitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/205/3181114//eltasya_natasha-7UMx_large.JPG
Rilis Single Terbaru, Eltasya Natasha Garap Ulang Lagu Lawas Legendaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/205/3181097//elsa_japasal-szY9_large.jpg
Elsa Japasal Keluar Zona Nyaman di Single Baru, Tertantang karena Sosok Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/33/3180947//fahmi_bo_jelang_operasi-HJ75_large.JPG
Raffi Ahmad Dampingi Fahmi Bo Jelang Operasi: Semoga Sembuh dengan Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/33/3180946//tengku_dewi_putri-WHBR_large.jpg
Tangis Tengku Dewi untuk Andrew Andika: Gagal Jadi Pasangan Jangan Sampai Gagal Jadi Orangtua
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement