Armor Toreador Jalani Sidang, Cut Intan Nabila: Biar Dia Jera

BOGOR - Cut Intan Nabila dengan penuh ketegaran hadir di Pengadilan Negeri (PN) Bogor, Jawa Barat, pada Senin (28/10/2024) untuk mengikuti sidang perdana kasus KDRT yang melibatkan suaminya.

Cut Intan mengaku masih dihantui trauma atas tindakan suaminya Armor Toreador. Kini sang suami menjalani sidang, dan Intan berharap proses hukum ini membuatnya jera.

"Harapanku, kasus ini bisa memberi efek jera, terutama untuk laki-laki yang masih melakukan kekerasan. Sekarang, aku lebih fokus pada kebahagiaan diriku dan anakku," ungkapnya.

Kini, Cut Intan Nabila telah memutuskan untuk menggugat cerai suaminya, Armor Toreador, setelah terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Wanita berusia 23 tahun ini bertekad untuk mengawal jalannya proses hukum hingga tuntas demi menuntut keadilan sebagai korban.

"Alhamdulillah, akhirnya sampai di tahap sidang. Semoga sidang minggu depan bisa berjalan lancar seperti yang diharapkan," ujar Cut Intan kepada wartawan.