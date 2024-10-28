Tuai Sorotan, Begini Respons Marsha Aruan Dapat Ucapan Ulang Tahun dari Syifa Hadju

JAKARTA - Artis Marsha Aruan mendapatkan banyak ucapan selamat dan doa dari keluarga dan orang-orang terdekatnya tepat di hari ulang tahunnya pada Kamis (24/10/2024). Menariknya, ada Syifa Hadju yang juga ikut memberikan ucapan selamat ulang tahun kepadanya.

Sontak saja itu membuat publik penasaran dengan tanggapan dari Marsha Aruan. Sebab Syifa Hadju adalah pacar El Rumi saat ini. Sebelum pacaran dengan El Rumi, Syifa Hadju bersahabat dekat dengan Marsha Aruan. Bahkan keduanya juga pernah liburan bersama.

Sayangnya, Marsha Aruan ogah berkomentar soal ucapan ulang tahun dari Syifa Hadju.

"Ah, udah udah," jawab Marsha Aruan singkat, dikutip dari YouTube Mantra Room, Senin (28/10/2024).

Persahabatan Syifa Hadju dan Marsha Aruan memang belakangan menuai sorotan usai Syifa Hadju berpacaran dengan El Rumi. Bahkan tak sedikit yang menilai bahwa Marsha Aruan mulai menjaga jarak dengan Syifa Hadju.

Namun Syifa Hadju mengaku hubungannya dengan Marsha Aruan baik-baik saja. Hal itu diungkapkan saat ia jadi bintang tamu di podcast Cakap Cakap bareng Oki Rengga.

Bersyukur di Umur yang Baru

Sebelumnya, Marsha Aruan yang genap berusia 28 tahun mengaku bersyukur selalu dikelilingi oleh orang-orang yang sayang dan peduli dengannya.

"Pastinya seru, karena dirayakan sama temen-temen, sama keluarga. Ya selalu ngerasa spesial sih, karena selalu ditemenin orang-orang yang sayang sama aku,"

Dia juga memiliki target-target yang ingin ia capai. Namun ia tak mau menjelaskan secara rinci target apa saja yang dimaksud.