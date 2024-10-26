Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gagal Jadi Mantu, Marsha Aruan Tetap Dapat Perhatian dari Maia Estianty

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |15:01 WIB
Gagal Jadi Mantu, Marsha Aruan Tetap Dapat Perhatian dari Maia Estianty
Gagal Jadi Mantu, Marsha Aruan Tetap Dapat Perhatian dari Maia Estianty (Foto: IG Marsha Aruan)
JAKARTA - Marsha Aruan, mantan kekasih El Rumi, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-28 pada 24 Oktober 2024. Momen spesial ini dirayakan bersama orang-orang terdekatnya dan dibagikan melalui akun Instagram pribadinya.

Kolom komentarnya pun dipenuhi ucapan selamat dari para netizen dan rekan-rekan terdekatnya. Salah satu komentar yang mencuri perhatian datang dari Maia Estianty, ibunda El Rumi, yang turut memberikan ucapan meski Marsha tidak lagi menjalin hubungan dengan putranya.

Gagal Jadi Mantu, Marsha Aruan Tetap Dapat Perhatian dari Maia Estianty
Gagal Jadi Mantu, Marsha Aruan Tetap Dapat Perhatian dari Maia Estianty

"Happy birthday ya @aruanmarsha," tulis Maia singkat namun hangat. Marsha pun membalas ucapan tersebut dengan rasa terima kasih, “Terima kasih, Bund,” sambil menambahkan emoji hati merah.

Ucapan selamat juga datang dari sahabat Marsha, Syifa Hadju, yang saat ini berpacaran dengan El Rumi. Melalui Instagram story-nya, Syifa ikut merayakan pertambahan usia Marsha.

Dalam video yang diunggah, Marsha terlihat menerima kue ulang tahun bertema Moana, karakter Disney berkulit eksotis dan berambut keriting yang terkenal sebagai gadis pantai.

"Version 28.0 is hereee," tulis Marsha Aruan dengan antusias di Instagramnya, @aruanmarsha, pada Sabtu (26/10/2024).


 

(aln)

