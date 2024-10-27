Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mantan Kekasih Wulan Guritno, Sabda Ahessa Resmi Menikah di Yordania

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |14:18 WIB
Mantan Kekasih Wulan Guritno, Sabda Ahessa Resmi Menikah di Yordania
Mantan Kekasih Wulan Guritno, Sabda Ahessa Resmi Menikah di Yordania (Foto: Instagram)
Kabar bahagia datang dari Sabda Ahessa. Mantan kekasih Wulan Guritno itu resmi menikah di Yordania. Kabar bahagia ini pertama kali diungkap oleh ibunda Sabda, Shanty Widhiyanti, melalui unggahan Instagram pribadinya.

Dalam foto yang dibagikan, Sabda yang mengenakan jubah dan sorban khas Timur Tengah tampak menjabat tangan seorang pria. Tampaknya momen tersebut diabadikan saat prosesi ijab kabul. Shanty juga membagikan potret dirinya bersama sang putra.

Tak banyak informasi yang diberikan Shanty soal pernikahan putranya. Dia hanya mengungkap bahwa Sabda menemukan jodohnya di Yordania.

"Baarakallahu laka wa baarakaa alaika wa jama’a bainakumaa fii khair. Alhamdulillah Allah mempertemukan Sabda dengan jodohnya di Yordania," ujar Shanty, dikutip Minggu (27/10/2024).

Sabda Ahessa bersama keluarga (foto: Instagram)
Sabda Ahessa bersama keluarga (foto: Instagram)

Shanty juga tak memperlihatkan wajah wanita yang telah resmi menjadi menantunya. Dia menutup pesan di keterangan unggahan dengan mendoakan yang terbaik untuk pernikahan mereka.

