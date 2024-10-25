Medina Zein Resmi Bebas Bersyarat, Ingin Segera Ziarah ke Makam Ayahnya

Selebgram Medina Zein resmi bebas bersyarat dari Lapas Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (24/10/2024). Medina yang tampak semringah menemui awak media usai kebebasannya, mengungkap keinginan untuk segera berziarah ke makam sang ayah, Muhammad Pujo Nistiyanto yang meninggal dunia pada 4 September 2023 lalu.

Medina rencananya akan berziarah ke makam ayahnya besok. Karena dirinya butuh waktu untuk istirahat dulu setelah bisa mengirup udara bebas. Dia butuh ruang untuk bersantai sejenak ditemani oleh rekan-rekannya.

Medina Zein ingin segera mengunjungi makam ayahnya karena kala itu dirinya tak bisa menyaksikan proses pemakaman sang ayah secara langsung melainkan melalui sambungan video call.

Mulanya, Medina sempat ingin menjenguk sang ayah saat kritis. Namun, ia baru mendapatkan izin saat ayahanda telah tutup usia. Medina pun tiba di rumah sakit saat mendiang sang ayah sudah berada di kamar jenazah.

Medina hanya diperbolehkan untuk melihat jenazah ayahnya selama 30 menit sebelum akhirnya kembali ke rutan. Tak berkata sepatah katapun, tangis Medina pecah kala menyaksikan jenazah sang ayah dihadapannya.

Ironisnya, Medina sudah satu tahun tak berjumpa dengan sang ayah lantaran harus mendekam di balik jeruji besi sementara sang ayah tak bisa menjenguk putrinya itu lantaran kondisinya yang mengalami stroke.

"Insya Allah hari ini saya mau istirahat dulu, insya Allah besok baru ziarah ke makam ayah karena waktu ayah meninggal nggak sempat datang ke penguburannya," ujar Medina Zen.