HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Karya Seniman Bali Suanjaya Kencut Hadir di USS 2024

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |00:21 WIB
JAKARTA - USS 2024, sebuah acara tahunan fashion dan lifestyle yang digelar oleh USS Networks sejak 2017, akan kembali hadir di Jakarta Convention Center (JCC), Hall A & B, pada 25–27 Oktober 2024. 

Acara tahun ini juga menghadirkan kolaborasi internasional, termasuk Jeff Staple dari AS dan Sabotage dari Singapura, yang terlibat dalam rilisan produk eksklusif. USS 2024 juga menggandeng seniman visual asal Bali, Suanjaya Kencut, yang dikenal dengan karya seni lukis dan instalasinya yang unik. 

Kencut akan menampilkan instalasi visual yang memberikan pengalaman baru bagi pengunjung. Kolaborasi USS dengan karya Kencut juga akan tersedia dalam bentuk merchandise eksklusif yang bekerja sama dengan brand lokal, Kine, dan dapat dibeli selama acara berlangsung.

Tidak hanya soal belanja, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai kegiatan komunitas, seperti Basketball Area Takeover oleh IBL (Indonesian Basketball League), area padel, kompetisi rap "Mic Check", kompetisi tari "Invade The Floor", pameran jersey, dan banyak lagi.

Adista Fadhilah, Project Director USS Networks, mengungkapkan, “Di tahun 2024, kami hadir dengan lebih banyak kekuatan, dengan 270 brand dan program baru seperti padel court, untuk memeriahkan USS 2024. Kami terus mendukung brand lokal Indonesia dan mendorong kreativitas di bidang fashion dan lifestyle. Dengan menyediakan ruang bagi komunitas, seni, musik, dan kolaborasi antara brand lokal dan internasional, kami berkomitmen menjadikan USS sebagai pionir dalam event fashion, lifestyle, seni, dan hiburan di Indonesia."

Program unggulan, Sneakers Rp50,000, juga akan kembali di USS 2024. Pengunjung bisa mendapatkan sneakers seharga Rp200,000 melalui Mystery Ball Box.

