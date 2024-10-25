Yovie And Nuno Bawa Nuansa Positif dan Penuh Semangat di Single Baru

JAKARTA - Yovie & Nuno kembali meramaikan industri musik Indonesia. Band yang beranggotakan Ady Julian (keyboard), Adhyra Yudhi (vokal), Chico Andreas (vokal), serta Muchamad Ahadiyat atau Kang Diat (gitar) ini siap menyapa kembali penggemarnya melalui single terbaru berjudul Yang Baru.

Layaknya Misal, lirik lagu ini ditulis oleh Arsy Widianto dan Yovie Widianto, sedangkan aransemen musiknya digarap oleh seluruh anggota Yovie & Nuno.

“Kami masih mengusung tema cinta untuk single baru ini, mengenai orang yang sudah menyimpan rasa sejak lama. Ketika tahu hubungan asmara dari orang yang disukainya sedang bermasalah, dia pun mendekati lagi pujaan hatinya,” jelas Kang Diat.

Kang Diat kembali mengungkapkan bahwa lagu yang dijadwalkan rilis pada 25 Oktober ini digarap sudah cukup lama, berbarengan dengan rekaman 'Misal' di akhir tahun 2022.

“Proses rekaman “Yang Baru” cukup cepat, mungkin sekitar seminggu. Pengambilan vokalnya juga hanya berlangsung sehari, sementara mengisi bagian-bagian lain, misalnya string, cukup memakan waktu.” ujar Kang Diat.

“Dirilis Oktober 20224 karena kami mencari momen yang pas. Sebenarnya, ada rencana untuk dikeluarkan tahun lalu, namun setelah berbagai pertimbangan akhirnya diundur dan siap rilis Oktober ini,” tambahnya.

Adhyra sebagai vokalis juga menjelaskan bahwa pengerjaan dua single secara bersamaan tentu memiliki tantangan, salah satunya adalah perbedaan vokal antara Chico dan Adhyra.

“Di setiap proses pengerjaan, baik itu single atau album, pasti selalu memiliki tantangan. Di “Yang Baru”, tantangan dari segi vokal karena karakter Chico dan Adhyra cukup berbeda sehingga notasinya pun berbeda.” ungkap Adhyra.

“Karena dikerjakan bersamaan dengan “Misal”, kami harus membedakan implementasi dan cara bernyanyi di kedua lagu agar tidak terdengar sama,” jelasnya lagi.

Jarak perilisan yang cukup lama dari 'Misal' membuat 'Yang Baru' menyajikan sesuatu yang berbeda bagi para pecinta musik Indonesia, terutama penggemar Yovie & Nuno.

“Kalau “Misal” lebih menunjukkan karakter vokal Adira dan Chico, lagu baru ini akan kembali membawa kalian ke era Yovie & Nuno yang dulu. Gitar dan aransemennya juga berbeda dari lagu-lagu kami sebelumnya. Kalau didengarkan sekilas, masih akan terasa ciri khas Yovie & Nuno. Tapi, setelah didengarkan cukup lama, maka akan terasa perbedaannya,” tutur kang Diat dan Adhyra.

Jika sebelumnya lagu-lagu Yovie & Nuno memiliki irama yang lambat dengan nuansa mellow, 'Yang Baru' mengajak pendengarnya untuk merasakan optimisme dan semangat melalui irama yang upbeat. Namun, melodi yang ceria tersebut ternyata menyimpan pesan yang mendalam.

Adhyra kembali menambahkan pesan kepada para pendengarnya, terutama bagi mereka yang sedang mengalami situasi serupa.

“Untuk teman-teman yang mendengarkan dan pernah atau sedang berada dalam kondisi yang mirip dengan lagu ini: percayalah, kesempatan selalu ada,” pungkas Adhyra.